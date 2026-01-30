Пензенский губернатор сделал выговор главе минздрава за задержку лекарств

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговор региональному министру здравоохранения Вячеславу Космачеву из-за задержек поставок препаратов для лечения онкобольных пациентов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Вопиющая ситуация в медицине — случилась задержка поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных. За ненадлежащее исполнение обязанностей выговор объявлен заместителю председателя правительства — министру здравоохранения Вячеславу Космачеву», — написал Мельниченко.

В январе в СМИ и социальных сетях появились жалобы жителей Пензенской области на отсутствие препаратов для химиотерапии в Областном онкологическом клиническом диспансере. Проверку начали региональные прокуратура и Следственный комитет.

Как писало издание «ПензаИнформ», в онкодиспансере отсутствие лекарств объяснили несостоявшимися аукционами на поставку лекарства. 22 января Космачев заявил, что большая часть необходимых медикаментов поступила в медучреждение и была передана пациентам.