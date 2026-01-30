 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пензенский губернатор сделал выговор главе минздрава за задержку лекарств

Пензенский губернатор сделал выговор главе минздрава за задержку онкопрепаратов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговор региональному министру здравоохранения Вячеславу Космачеву из-за задержек поставок препаратов для лечения онкобольных пациентов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Вопиющая ситуация в медицине — случилась задержка поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных. За ненадлежащее исполнение обязанностей выговор объявлен заместителю председателя правительства — министру здравоохранения Вячеславу Космачеву», — написал Мельниченко.

В январе в СМИ и социальных сетях появились жалобы жителей Пензенской области на отсутствие препаратов для химиотерапии в Областном онкологическом клиническом диспансере. Проверку начали региональные прокуратура и Следственный комитет.

Новый российский препарат для лечения рака поступил в больницы
Технологии и медиа
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Как писало издание «ПензаИнформ», в онкодиспансере отсутствие лекарств объяснили несостоявшимися аукционами на поставку лекарства. 22 января Космачев заявил, что большая часть необходимых медикаментов поступила в медучреждение и была передана пациентам.

Материалы по теме
