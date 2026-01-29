Бондарчук выступил в защиту «Чебурашки»
Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук на круглом столе в Госдуме, посвященном российскому кинематографу, осудил «огульную» критику в адрес современного детского кино и сказочных фильмов, передает корреспондент РБК.
По словам Бондарчука, история современного российского кинопроката началась в 2004 году, а до этого «было десять лет забвения и отсутствия кино». Затем на экраны пришли крупные американские мейджоры кинопроката, российским фильмам было «чудовищно сложно» конкурировать с ними, они «бились наравне с американскими релизами с несравнимыми рекламными кампаниями». «Именно тогда стали говорить про сказки: «А где же русские герои? Где же наши исконно русские характеры? Мы все смотрим на американские фильмы. Доколе?» — сказал он.
Первым, кто «выиграл», стал соучредитель студии анимационного кино «Мельница» Сергей Сельянов, который с начала 2000-х работал над фильмами франшизы «Три богатыря», заявил Бондарчук. «И сейчас, когда наши дети смотрят и любят российские сказки и детские фильмы, того же «Чебурашку», того же «Буратино», это же радость великая», — добавил режиссер. Бондарчук напомнил, что является продюсером «Буратино» (он также сыграл в фильме роль Карабаса), который привлек в кинотеатрах на новогодних праздниках 20,5 млн человек.
Российская киноиндустрия пережила еще один сложный этап — пандемию коронавируса, тогда правительство выделило на поддержку индустрии 4,2 млрд руб., продолжил Бондарчук. «[Когда после начала военных действий на Украине] мейджоры покинули экраны, и мы остались одни, надо было заполнять [кинозалы], приглашать зрителей в кинотеатры, и все это было сделано через Фонд кино», — указал он.
По словам Бондарчука, «огульно судить [современные фильмы], применяя вкусовщину, недозволительно»: «Надо быть экспертом. Это очень сложная индустрия». Продюсер отметил, что можно попасть в десятку лидеров кинопроизводства, но чтобы удержаться там, необходимо собрать зрителей. «Ты можешь из этой десятки выбыть, если у тебя нет картин, которые привлекают зрителей. Это жесточайшая конкуренция», — подчеркнул он.
С иной оценкой современного детского кино выступил депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия — За правду»), народный артист Николай Бурляев. Он сообщил, что посмотрел «Чебурашку 2», который снял Дмитрий Дьяченко — ученик Бурляева, окончивший его курс авторской режиссуры. «Я не буду анализировать это, но… Я бы радоваться должен за Диму — самый кассовый [фильм], мой ученик! А я в тревоге в большой. Потому что я лично его не обучал искажать смысл русских сказок, что он сделал в «Богатырях». Нечисть всегда для нас с Кареном Георгиевичем [Шахназаровым] была нечистью — и Баба Яга, и Кощей, и упырь», — заявил он и посетовал, что «нет общественного контроля».
«Чебурашка 2» вышел в прокат одновременно с «Буратино». По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), по состоянию на 29 января сборы первой картины превысили 5,7 млрд руб., второй — 2,3 млрд руб.
Критику в адрес второй части «Чебурашки» высказывали и другие депутаты Госдумы, например, первый зампред комитета по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил, что фильм негативно влияет на детей. Создатели просто взяли франшизу и заработали на этом деньги. Сейчас наблюдается то же самое с «Буратино» и чудовищными «Бременскими музыкантами». Подобные фильмы не имеют никакого отношения к настоящему детскому кино», — сказал он. Негативно охарактеризовал современные сказки и депутат ЛДПР Иван Мусатов, а философ Александр Дугин заявил, что «Чебурашка» «токсичен» и «развалил СССР».
