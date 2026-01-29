 Перейти к основному контенту
0

Бондарчук выступил в защиту «Чебурашки»

Современное российское кино пережило несколько сложных этапов, сейчас дети смотрят и любят отечественные сказки и детские фильмы, в том числе лидера новогоднего проката «Чебурашку 2», «это же радость великая», заявил Бондарчук
Фёдор Бондарчук
Фёдор Бондарчук (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук на круглом столе в Госдуме, посвященном российскому кинематографу, осудил «огульную» критику в адрес современного детского кино и сказочных фильмов, передает корреспондент РБК.

По словам Бондарчука, история современного российского кинопроката началась в 2004 году, а до этого «было десять лет забвения и отсутствия кино». Затем на экраны пришли крупные американские мейджоры кинопроката, российским фильмам было «чудовищно сложно» конкурировать с ними, они «бились наравне с американскими релизами с несравнимыми рекламными кампаниями». «Именно тогда стали говорить про сказки: «А где же русские герои? Где же наши исконно русские характеры? Мы все смотрим на американские фильмы. Доколе?» — сказал он.

Первым, кто «выиграл», стал соучредитель студии анимационного кино «Мельница» Сергей Сельянов, который с начала 2000-х работал над фильмами франшизы «Три богатыря», заявил Бондарчук. «И сейчас, когда наши дети смотрят и любят российские сказки и детские фильмы, того же «Чебурашку», того же «Буратино», это же радость великая», — добавил режиссер. Бондарчук напомнил, что является продюсером «Буратино» (он также сыграл в фильме роль Карабаса), который привлек в кинотеатрах на новогодних праздниках 20,5 млн человек.

Кинотеатры установили исторический рекорд «новогодней битвы»
Технологии и медиа
Фото:Pradeep Gaur / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Российская киноиндустрия пережила еще один сложный этап — пандемию коронавируса, тогда правительство выделило на поддержку индустрии 4,2 млрд руб., продолжил Бондарчук. «[Когда после начала военных действий на Украине] мейджоры покинули экраны, и мы остались одни, надо было заполнять [кинозалы], приглашать зрителей в кинотеатры, и все это было сделано через Фонд кино», — указал он.

По словам Бондарчука, «огульно судить [современные фильмы], применяя вкусовщину, недозволительно»: «Надо быть экспертом. Это очень сложная индустрия». Продюсер отметил, что можно попасть в десятку лидеров кинопроизводства, но чтобы удержаться там, необходимо собрать зрителей. «Ты можешь из этой десятки выбыть, если у тебя нет картин, которые привлекают зрителей. Это жесточайшая конкуренция», — подчеркнул он.

«Зрителю нужны не только сказки». Федор Бондарчук — о ролях и индустрии
Life
Федор Бондарчук

С иной оценкой современного детского кино выступил депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия — За правду»), народный артист Николай Бурляев. Он сообщил, что посмотрел «Чебурашку 2», который снял Дмитрий Дьяченко — ученик Бурляева, окончивший его курс авторской режиссуры. «Я не буду анализировать это, но… Я бы радоваться должен за Диму — самый кассовый [фильм], мой ученик! А я в тревоге в большой. Потому что я лично его не обучал искажать смысл русских сказок, что он сделал в «Богатырях». Нечисть всегда для нас с Кареном Георгиевичем [Шахназаровым] была нечистью — и Баба Яга, и Кощей, и упырь», — заявил он и посетовал, что «нет общественного контроля».

Шахназаров вспомнил Тарковского, говоря об оценке фильмов по сборам
Общество
Карен Шахназаров

«Чебурашка 2» вышел в прокат одновременно с «Буратино». По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), по состоянию на 29 января сборы первой картины превысили 5,7 млрд руб., второй — 2,3 млрд руб.

Критику в адрес второй части «Чебурашки» высказывали и другие депутаты Госдумы, например, первый зампред комитета по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил, что фильм негативно влияет на детей. Создатели просто взяли франшизу и заработали на этом деньги. Сейчас наблюдается то же самое с «Буратино» и чудовищными «Бременскими музыкантами». Подобные фильмы не имеют никакого отношения к настоящему детскому кино», — сказал он. Негативно охарактеризовал современные сказки и депутат ЛДПР Иван Мусатов, а философ Александр Дугин заявил, что «Чебурашка» «токсичен» и «развалил СССР».

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Федор Бондарчук Николай Бурляев Чебурашка кинопрокат фильм кинематограф
Федор Бондарчук фото
Федор Бондарчук
актер, режиссер, продюсер
9 мая 1967 года
