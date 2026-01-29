 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер работавший в «Ленкоме» режиссером Карим Юлдашев

Карим Юлдашев
Карим Юлдашев (Фото: пресс-служба администрации города Намангана )

Умер заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор Карим Юлдашев, ему было 86 лет, сообщает пресс-служба администрации города Намангана в телеграм-канале.

«Общественность Наманганской области выражает глубокие соболезнования членам семьи и близким Карима Юлдашева в связи с его кончиной», — говорится в сообщении.

Юлдашев был театральным актером, режиссером, он также преподавал в Наманганском колледже культуры. Карьеру он начал строить в 1960 году с работы актером и режиссером в Наманганском областном музыкально-драматическом театре. Юлдашев также работал на разных должностях, от ассистента режиссера до главного режиссера в театре имени Мукими в Ташкенте, в театре имени А.Навои, в театре Каршинской области, в Наманганском областном музыкальном театре. С 1969-го по 1972 год Юлдашев был директором театра имени А.Навои.

В период с 1968 по 1969 год работал режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола.

Среди поставленных им спектаклей — «Сарвқомат дилбарим», «Лайли и Меджнун», «Разбойники», «Алпомиш», а также спектакль «Сахибкиран Темур», поставленный на сцене Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы, передает Anhor.uz.

Умер чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун
Спорт
Фото:Montinique Monroe / Getty Images

В 2018 году он стал также почетным профессором Ферганского регионального филиала государственного института искусства и культуры.

В администрации подчеркнули, что Юлдашев внес большой вклад в развитие узбекского национального искусства и был удостоен почетного звания «Деятель искусств Республики Узбекистан».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

