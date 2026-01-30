Пресс-пул Белого дома сообщил о записке с упоминанием Путина

Ранее Трамп просил паузы в ударах по энергетике из-за морозов. Москва пока не подтвердила «энергетическое перемирие»

Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в ходе заседания кабмина получила записку о разговоре президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил пресс-пул Белого дома.

Записку «с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным» ей передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Корреспонденты не смогли разобрать точную формулировку, но увидели фамилию «Путин», уточнил журналист Daily Mail Никки Шваб.

Те же слова в Х приводит журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу.

Ранее Трамп рассказал на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

По данным FT, «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, которые прошли в закрытом режиме 23 и 24 января.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что «команды говорили в Эмиратах об этом». Он также поблагодарил Трампа и добавил, что Киев рассчитывает на паузу в ударах по энергетике. «Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — написал он в соцсети Х.

При этом Москва не подтверждала «энергетическое перемирие». Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Идея «энергетического перемирия» подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении такого моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам.