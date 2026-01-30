 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пресс-пул Белого дома сообщил о записке с упоминанием Путина

Пресс-пул Белого дома: Уиткофф передал записку с упоминанием Путина Сьюзи Уайлз
Ранее Трамп просил паузы в ударах по энергетике из-за морозов. Москва пока не подтвердила «энергетическое перемирие»
Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС
Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в ходе заседания кабмина получила записку о разговоре президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил пресс-пул Белого дома.

Записку «с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным» ей передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Корреспонденты не смогли разобрать точную формулировку, но увидели фамилию «Путин», уточнил журналист Daily Mail Никки Шваб.

Те же слова в Х приводит журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу.

Ранее Трамп рассказал на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

Трамп заявил о согласии Путина остановить удары по Украине на неделю
Политика

По данным FT, «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, которые прошли в закрытом режиме 23 и 24 января.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что «команды говорили в Эмиратах об этом». Он также поблагодарил Трампа и добавил, что Киев рассчитывает на паузу в ударах по энергетике. «Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — написал он в соцсети Х.

При этом Москва не подтверждала «энергетическое перемирие». Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Идея «энергетического перемирия» подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении такого моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Стив Уиткофф Владимир Путин Белый дом США
