Общество⁠,
0

NYP узнала об упоминании в иске к Пи Дидди его связи с убийством Шакура

Пи Дидди (Шон Комбс)
Пи Дидди (Шон Комбс) (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Американский рэпер Пи Дидди (Шон Комбс), осужденный за перевозку женщин через границу с целью вовлечения в проституцию, упомянул убийство рэпера Тупака Шакура, когда угрожал одной из своих жертв. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на материалы нового дела против Комбса.

Новый иск против рэпера поступил в Верховный суд Манхэттена. В нем истец, сотрудник сервиса эскорта Стив Отис утверждает, что Комбс накачал его наркотиками, изнасиловал и угрожал убийством, если он кому-то расскажет об этом. Как сказано в иске, Пи Дидди «угрожал жизни Отиса и ссылался на его очевидную причастность к убийству Тупака».

7 сентября 1996 года автомобиль, в котором находился Тупак Шакур, обстреляли. Рэпер был тяжело ранен, его доставили в больницу, где его к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому. Шакур скончался 13 сентября 1996 года от остановки сердца.

Кроме того, в 2014 году Отис снова получил угрозы от Комбса. После того, как истец оставил комментарий под публикацией рэпера в Instagram (принадлежит Meta и является запрещенной в России как экстремистская организация), владелец эскорт-сервиса предупредил Отиса, что «мистер Звезда» заставляет людей «исчезать».

Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиком Пи Дидди
Общество
Дуэйн Кефф Ди Дэвис (в центре)

В октябре 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу $500 тыс. До этого суд присяжных признал его виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, но оправдал по самым серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета.

Комбсу не предъявили никаких обвинений в связи со смертью Шакура, и он неоднократно отрицал свою причастность. В сентябре 2025 года обвиняемый в убийстве Шакура Дуэйн Дэвис (Кефф Ди) дал показания, в которых заявил, что Пи Дидди был заказчиком преступления. Как писала тогда газета USA Today, указания на причастность Комбса к смерти Шакура всплыли также в документах, поданных в рамках серии гражданских исков против него.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

