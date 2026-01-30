Amazon начал переговоры об инвестировании $50 млрд в OpenAI

Amazon.com Inc. ведет переговоры о многомиллиардных инвестициях в OpenAI для расширения существующего соглашения с ИИ-стартапом о предоставлении вычислительных мощностей. Речь идет о сумме до $50 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, компания-разработчик ChatGPT вела переговоры с Amazon, Nvidia Corp. и SoftBank Group Corp. о новом раунде финансирования. Однако он еще далек от завершения, и его условия могут измениться.

Ранее WSJ сообщала, что производитель ChatGPT ищет инвесторов для привлечения нового капитала на сумму до $100 млрд.

Материал дополняется