Трамп рассказал о просьбе не упоминать принимавшего «Оземпик» друга

Трамп заявил, что его принимающий «Оземпик» друг просил не называть его имя

Президент США Дональд Трамп заявил, что его «очень известный» друг, принимающий препарат от диабета «Оземпик» для похудения, просил американского лидера не упоминать его. Об этом Трамп заявил на встрече министров, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Американский президент рассказал, что его «очень успешный» друг c «серьезным ожирением» возмутился, что принимаемый им препарат стоит значительно дороже в США. По словам друга Трампа, в Лондоне препарат обошелся ему в $87, а в Нью-Йорке — в $1300.

«Он был в Лондоне и сделал укол, знаете, «Оземпика», по-моему. И я сказал ему, что это не сработало для него. <...> Он знает, о ком я говорю. Это злит его. Он умоляет меня не упоминать об этом», — сказал Трамп.

В ответ вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил, что глава государства говорит не о нем.

«Это не наш великий вице-президент. Но он умоляет меня не упоминать его имя. <...> Он очень известный деловой человек», — добавил президент.

Трамп неоднократно упоминал о своем друге, который принимал «Оземпик» для похудения, однако не смог потерять вес. По мнению американского президента, препарат не является эффективным средством против лишнего веса.

Изначально «Оземпик» разрабатывался для лечения диабета второго типа, но из-за способности препарата снижать аппетит у пациентов он стал популярным средством для похудения.