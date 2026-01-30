 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Омбудсмен рассказала, как украинцы при возможности переходят на русский

С 2019 года на Украине действует закон, обязывающий использовать украинский язык практически во всех сферах жизни. Языковой омбудсмен Ивановская сообщила, что украинцам удобнее игнорировать это требование в неформальном общении
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что получает от украинских граждан жалобы, свидетельствующие о том, что они предпочитают говорить на русском языке в неформальном общении. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «КиевFM».

На Украине с 2019 года действует закон, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Согласно закону, все государственные органы, общественные организации, заведения сферы услуг и медиа обязаны использовать только украинский язык.

Омбудсмен уточнила, что, выходя из дома в публичное пространство, человек обязан переходить на государственный язык. Это правило действует даже в ситуациях, не связанных напрямую с работой — например, при личном общении с коллегами.

«Пока что, как я вижу из тех жалоб, с которыми работаю ежедневно, логика наших соотечественников так не работает. Постоянно: «А мы же не про работу, мы же не работаем сейчас, мы же сейчас пьем кофе», — сказала Ивановская.

Кроме того, Ивановская отметила, что 30-я статья закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая предоставлять услуги на государственном языке, содержит оговорку: обслуживание может вестись на другом языке «по договоренности сторон». Эта норма, по ее словам, создает лазейку и «открывает пространство для двуязычия».

В сентябре 2025 года Ивановская в интервью «РБК-Украина» рассказала, что на Украине растет количество людей, разговаривающих на русском языке. По ее словам, в основном такая тенденция складывается в сфере образования. И это очень тревожный сигнал. В 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого», — сказала она.

В июле 2025 года Ивановская предложила отменить особый статус русского языка. Свою инициативу она мотивировала стремлением «четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство». В начале декабря того же Верховная рада лишила русский язык защиты Европейской хартией на Украине.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка МИД России называл «принудительной украинизацией».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Украина русский язык омбудсмен украинский язык
