 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе

Соединенные Штаты смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу, говорится в подписанном американским президентом Дональдом Трампом указе. Его опубликовал Белый дом.

Это решение республиканец обосновал тем, что правительство Кубы предприняло «чрезвычайные меры», которые наносят вред и угрожают Соединенным Штатам. В частности, говорится в документе, власти Кубы сотрудничают с враждебными США странами и группами, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».

«Для решения национальной чрезвычайной ситуации <…> я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему, как описано ниже. В соответствии с этой системой дополнительная адвалорная пошлина может взиматься с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего или иным образом поставляющего нефть на Кубу», — написал Трамп.

Адвалорная пошлина — это налог, который взимается при ввозе или вывозе товаров и рассчитывается как процент от их стоимости. Это наиболее часто встречающийся вид обязательных платежей.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп нефть Куба пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе Политика, 02:46
«Бэтмен» раскритиковал власти США из-за сотрудничества с ICE. Видео Общество, 02:29
Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину Политика, 02:21
Amazon начал переговоры об инвестировании $50 млрд в OpenAI Бизнес, 02:03
Трамп анонсировал хорошие новости от Уиткоффа Политика, 01:51
Заявление Трампа. Трансляция Политика, 01:31
Власти Петербурга объяснили, зачем в метро проверяют экраны телефонов Общество, 01:29
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Омбудсмен рассказала, как украинцы при возможности переходят на русский Политика, 01:00
Трамп рассказал о просьбе не упоминать принимавшего «Оземпик» друга Общество, 00:54
Пензенский губернатор сделал выговор главе минздрава за задержку лекарств Общество, 00:51
Ректор ВГИК заявил о «добровольных цензорах», желающих стать официальными Общество, 00:45
Пресс-пул Белого дома сообщил о записке с упоминанием Путина Политика, 00:40
Россияне в 2025 году резко ускорили погашение рыночной ипотеки Финансы, 00:01