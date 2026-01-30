Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе

Соединенные Штаты смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу, говорится в подписанном американским президентом Дональдом Трампом указе. Его опубликовал Белый дом.

Это решение республиканец обосновал тем, что правительство Кубы предприняло «чрезвычайные меры», которые наносят вред и угрожают Соединенным Штатам. В частности, говорится в документе, власти Кубы сотрудничают с враждебными США странами и группами, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».

«Для решения национальной чрезвычайной ситуации <…> я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему, как описано ниже. В соответствии с этой системой дополнительная адвалорная пошлина может взиматься с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего или иным образом поставляющего нефть на Кубу», — написал Трамп.

Адвалорная пошлина — это налог, который взимается при ввозе или вывозе товаров и рассчитывается как процент от их стоимости. Это наиболее часто встречающийся вид обязательных платежей.

