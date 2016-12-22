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Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии
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Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии
Экономика, 19:47
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Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии
Стоимость обслуживания двух- и трехлетних государственных облигаций США оказалась выше, чем у пятилетних госбумаг, впервые с 2007 года. Это известно как инверсия кривой доходности и считается индикатором будущей рецессии
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

На одном из участков кривой доходности по гособлигациям США (т.н. treasuries) впервые с 2007 года произошла инверсия: доходность более коротких бумаг превысила ставки по более длинным. Инвесторы обратили на это внимание потому, что такая ситуация на долговом рынке может предшествовать экономической рецессии.

Спред (разница) между доходностями пятилетних и двухлетних американских бумаг в понедельник, 3 декабря, стал отрицательным впервые с июня 2007 года, следует из данных терминала Bloomberg. То же самое произошло с пятилетними и трехлетними бумагами (см. график).

По состоянию на 18:22 мск 4 декабря отрицательный спред сохраняется: доходности двух- и трехлетних госбумаг на 1–1,5 базисных пункта (базисный пункт — это одна сотая процентного пункта) превышают доходность пятилетних treasuries.

В норме доходности более длинных облигаций выше, чем доходности более коротких, поскольку риск потерь при вложениях на более длительный срок выше, чем на коротком сроке, — инвесторы требуют премию за этот риск. Но если инвесторы продают краткосрочные бумаги быстрее, чем долгосрочные, может произойти инверсия. Обычно это означает, что рынок опасается чрезмерного повышения процентных ставок.

Федеральная резервная система США повышала ключевую ставку уже восемь раз с конца 2015 года, каждый раз на 0,25 процентного пункта. В декабре участники рынка ожидают очередное повышение.

Инвесторы и аналитики придают больше значения разнице в доходностях между двухлетними и десятилетними госбумагами США. В понедельник стоимость обслуживания десятилетних бумаг превышала доходность двухлетних лишь на 14 базисных пунктов — наименьшая разница с июля 2007 года, отмечает Reuters. Инверсия доходностей десятилетних и двухлетних бумаг предшествовала каждой из девяти американских рецессий с 1955 года, причем рецессия наступала с лагом от шести до 24 месяцев, следует из мартовского исследования Федерального резервного банка Сан-Франциско. Такая инверсия может произойти уже до конца этого года или в начале 2019-го, сказал CNBC глава стратегии процентных ставок BMO Capital Markets Иэн Линджен.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: доходность , госдолг США , рецессия
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