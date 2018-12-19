Фундаментальные сомнения Минстроя

Владимир Якушев предупредил о невозможности выполнения майского указа по жилью

Глава Минстроя поставил под сомнение возможность достичь показателя ввода жилья в 120 млн кв. м в год, заложенного в майском указе президента. Эта цифра с самого начала была призрачной, соглашаются участники рынка

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

В майском указе Владимира Путина и в нацпроекте «Жилье и городская среда» говорится о том, что к 2024 году ежегодный объем жилищного строительства должен вырасти до 120 млн кв. м.​ Этот показатель — сомнителен, поскольку стройкомплекс уже сейчас отстает от запланированных показателей, заявил на заседании президиума общественного совета Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.

«Основной показатель, с которого мы должны были стартовать с 1 января 2019 года, уже не совпадает. По паспорту нацпроекта ввод должен был составить на 31 декабря 2018 года 86 млн кв. м жилья, ориентировочно, по нашим оценкам, это будет 75–76 млн кв. м жилья», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Как выразился министр, цифра 120 млн кв. м — «под знаком вопроса». Глава ведомства считает, что для рынка и всей строительной отрасли это «серьезный» знак. «Мы не можем на это не обратить внимание. Эта цифра будет требовать серьезной корректировки», — заявил Якушев.

«В рамках рассмотрения нашего нацпроекта 24 декабря на президиуме по стратегическому развитию мы будем настаивать, чтобы количественные показатели в паспорте нацпроекта были изменены и приведены в соответствие с реальными показателями рынка», — заключил министр (цитата по ТАСС).

РБК направил запросы пресс-секретарю президента и в аппарат вице-премьера Виталия Мутко, курирующего строительную отрасль.

Что предусмотрено нацпроектом Нацпроект подготовлен в рамках майского указа президента Владимира Путина. Он разделен на четыре федеральных проекта: ​«Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Реализация мероприятий проекта должна, в частности, способствовать улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году и снижению ипотечной ставки на уровне 8%.

Объем жилищного строительства должен увеличиться до 120 млн кв. м (80 млн — многоквартирные дома, 40 млн — индивидуальное жилищное строительство), что почти вдвое выше уровня 2017-го, когда было введено 79,2 млн кв. м жилья.

Один из трех проектов — «Ипотека» — курирует первый зампред правительства — глава Минфина Антон Силуанов, остальные три — зампред Виталий Мутко.

Выполнение планов по объему строительства также может стать частью условного KPI для губернаторов: как рассказывали РБК в аппарате Мутко, планируется, что каждый регион разработает свою шестилетнюю программу реализации нацпроекта. За невыполнение показателей в рамках нацпроектов будут применяться «меры бюджетного принуждения», которые определены при невыполнении показателей результативности на основании постановления правительства №999.

Призрачная перспектива

С тем, что заложенные в нацпроекте цифры ввода жилья нуждаются в корректировке, согласны и опрошенные РБК эксперты. «Целевой показатель на этот год (86 млн кв. м) — это очень много, никогда еще в новейшей истории России столько жилья не было построено в течение года», — отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Последний пик — 85,3 млн кв. м — был достигнут в 2015 году. ​«Учитывая то, как негативно развивались события в экономике и в отрасли с тех пор, едва ли стоит ожидать нового рекорда, — рассуждает она. — Что касается перспективы достижения ввода 120 млн кв. м к 2024 году, то она изначально была весьма призрачной».

Мария Литинецкая также указывает на то, что в намерениях властей есть серьезное противоречие: с одной стороны, есть желание перестроить отрасль жилищного строительства, полностью изменив модель его финансирования, с другой — в 1,5 раза повысить объем ввода жилья, чтобы решить проблему стареющего жилого фонда и дороговизны новостроек. «В отдельности эти намерения мотивированны, обоснованны и благородны. Но одновременно их нельзя реализовать. Это все равно что ставить рекорд скорости на «Формуле-1», пытаясь на ходу заменить в ней двигатель, — считает Литинецкая. — Полагаю, судьба этого нацпроекта будет печальной».

​«С учетом тех поправок, которые сегодня (18 декабря. — РБК) прошли второе чтение в Госдуме (во вторник депутаты одобрили пакет поправок в «Об участии в долевом строительстве». — РБК), а также общих условий перехода на эскроу-счета объемы вводимого жилья могут упасть», — считает председатель совета директоров ГК «Гранель», сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. По его прогнозу, рост цен на квадратный метр составит примерно 15% уже со следующего года. «А это повлечет за собой соответствующее снижение платежеспособного спроса. С рынка могут уйти ряд региональных девелоперов. Все это грозит спадом объемов ввода жилья. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно не допустить глобального роста цен на жилье. Для этого банковская ставка по кредиту и ставка по ипотеке не должны превышать 5–7%», — отметил он.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский также полагает, что текущие изменения законодательства и отсутствие переходного периода для адаптации к ним могут привести к сокращению объемов жилищного строительства по всей стране в перспективе как минимум ближайших двух лет. По словам Котровского, усугубляют ситуацию отрицательный результат реформы ценообразования и неготовность банковской системы к реформе строительной отрасли.