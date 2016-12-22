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Аудиторы указали Минстрою на провал инициированной Путиным реформы
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Аудиторы указали Минстрою на провал инициированной Путиным реформы
Экономика, 09:22
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Аудиторы указали Минстрою на провал инициированной Путиным реформы
Счетная палата отметила безрезультатность реформы ценообразования в области строительства, провести которую президент поручил еще в 2015 году. С тех пор на нее было потрачено почти 2 млрд руб.
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Проводимая в 2015–2018 годах реформа системы ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства, «несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств», не достигла своей цели — перехода на новую модель ценообразования, говорится в сообщении Счетной палаты, поступившем в РБК.

На реформу с 2015 года было потрачено 1,9 млрд руб., бóльшая часть из этих денег — 1,4 млрд руб. — была выделена из бюджета.

Трехлетняя реформа ценообразования должна была завершиться в 2018 году, в ее рамках предусмотрен переход на ресурсный метод сметных расчетов, то есть с учетом текущих цен на строительные материалы, на труд и т.д. По замыслу авторов реформы это позволит точнее определять сметную стоимость объектов и снизить риск ее завышения. Пока в России используются промежуточные индексы, умноженные на цены 2001 года.

Для слежения за ценами должна быть разработана ФГИС ЦС. В нее вносятся данные от производителей строительных ресурсов и импортеров. Создание и поддержка этой системы были поручены Главгосэкспертизе.

Реформировать систему поручил президент Владимир Путин в 2015 году, после того как Счетная палата нашла «серьезные проблемы» в ее работе. Однако необходимая нормативная база для реформы не готова до сих пор, заключили аудиторы. Кроме того, Минстрой «бессистемно» работает со сметными нормативами, «дорожная карта» реформы и вовсе отсутствует. Часть методик министерство так и не разработало, другая часть нуждается «в существенной доработке», говорится в заключении Счетной палаты.

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Министерство также не распределило полномочия с Главгосэкспертизой, а государственная информационная система «Ценообразование в строительстве» (ФГИС ЦС) «надлежащим образом не создана и не используется». Расходы на ее создание в 2017–2018 годах составили около 400 млн руб., отмечают аудиторы.

«Вместо того чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, ее просто законсервировали со всеми недостатками», — заключил аудитор Юрий Росляк.

В Минстрое и Главгосэкспертизе «в целом согласились» с этими выводами, говорится в сообщении. Замминистра Дмитрий Волков сказал, что в правительство уже внесена «дорожная карта», и заверил, что замечания Счетной палаты в ней учтены.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Счетная палата , Минстрой , реформа , строительство
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