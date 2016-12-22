У губернаторов появится «строительный» KPI

У российских губернаторов появится новый KPI — строительный. Главы регионов будут отвечать за выполнение президентского указа по вводу 120 млн кв. м нового жилья в год. Сейчас 25% всей стройки обеспечивают пять регионов

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В правительстве обсуждается возможность установки целевых показателей для губернаторов по выполнению национального проекта «Жилье и городская среда». Такие планы вице-премьер Виталий Мутко, который курирует этот нацпроект, озвучил на селекторном совещании с представителями строительных блоков регионов на прошлой неделе, рассказал РБК представитель аппарата замглавы правительства.

Этот нацпроект подготовлен в рамках майского указа президента Владимира Путина: его ключевая цель — нарастить к 2024 году ежегодный объем жилищного строительства до 120 млн кв. м, что должно позволить улучшить жилищные условия примерно 5 млн семей в год и снизить ипотечную ставку до 8% и ниже. Для сравнения: в прошлом году в эксплуатацию было введено 79,2 млн кв. м жилья, с учетом индивидуальных жилых домов и «дачной амнистии», то есть в это число входит и то жилье, которое фактически существовало, но не было учтено.

Зачем понадобился «строительный» KPI и что будет за его невыполнение, разбирался РБК.

За что именно будут отвечать губернаторы?

Как уточнили в аппарате Мутко, планируется, что каждый регион разработает свою шестилетнюю программу реализации нацпроекта. Региональные программы будут включать конкретный план действий по достижению целевых показателей. «Каждому региону будут определены целевые показатели. Это будет ориентиром для каждого руководителя субъекта РФ», — пояснили в правительстве.

По словам источник РБК, близкого к правительству, эти показатели станут своеобразными KPI (ключевые показатели эффективности, от англ. Key Performance Indicators. — РБК) для губернаторов.

В планах регионов будет прописан ряд основных показателей, ключевыми станут два — обеспеченность жильем и доступность жилья, а также объем ввода квадратных метров жилья в год и показатели по программе аварийного жилья.

Согласовывать планы регионов будет Минстрой. «Показатели обсуждаются с регионами. К середине декабря будут сформированы региональные программы», — уточнили РБК в пресс-службе Минстроя.

Как оценивают эффективность чиновников Эффективность работы региональных властей правительство оценивает с 2012 года — тогда был опубликован соответствующий указ президента. В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей эффективности губернаторов. С 2020 года новые показатели будут применяться при оценке эффективности работы по повышению уровня социально-экономического развития, а с 2021-го — при оценке достижения высоких темпов наращивания экономического потенциала регионов. В 2016 году Владимир Путин дал поручение правительству совместно с Центробанком подготовить предложения по введению ключевых показателей эффективности для оценки работы руководителей федеральных органов власти. KPI должны были соответствовать параметрам целевого сценария социально-экономического развития России. В октябре 2017 года стало известно, что Минэкономразвития доработало законопроект о государственном и муниципальном контроле и надзоре. Один из ключевых блоков документа — оценка эффективности. Предлагается установить внутри- и межведомственные KPI, порядок создания этих нормативов утвердит президент. Показателем эффективности предлагалось сделать размер ущерба гражданам и государству, причиненными явлениями, которые должны были устранить надзорные органы и т.п. Власти Москвы в 2013 году сообщали о разработке критериев оценки работы глав управ. Среди критериев назывались благоустройство района, состояние торговли, уровень управления жилищным фондом, строительство, взаимодействие с населением и т.п.

Какими будут последствия, если план не выполнят?

За невыполнение показателей в рамках нацпроектов будут применяться «меры бюджетного принуждения», которые определены при невыполнении показателей результативности на основании постановления правительства № 999, поясняет источник РБК, близкий к обсуждению этого вопроса.

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

В этом постановлении, которое вступило в силу в январе 2015 года, утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов. В постановлении указано, что, если регион не выполнил условия предоставления субсидий, деньги нужно вернуть. Сумма возврата зависит от того, каких показателей результативности использования субсидии удалось достичь, а каких — нет. В Бюджетном кодексе России, на который ссылается постановление, к бюджетным мерам принуждения относятся в том числе приостановка или сокращение предоставления субсидий.

Зачем понадобился «строительный» KPI?

Для тех регионов, которые будут выполнять плановые показатели программы, предусмотрен «бонус». После утверждения региональной составляющей нацпроекта правительство планирует рассмотреть различные варианты поддержки строительной отрасли в регионах, отмечают в аппарате Мутко.

В паспорте нацпроекта указано, что на проект «Жилье» из федерального бюджета в 2019–2024 годах будет выделено 189,77 млрд руб. Большую часть средств, 183,77 млрд руб., получат регионы для стимулирования строительства жилья. Кроме того, предусмотрено, что еще 81,43 млрд руб. выделят сами регионы.

Главной мерой поддержки, которая могла бы помочь развитию в регионах, председатель совета директоров ГК «Гранель» Андрей Назаров называет помощь в финансировании строительства инфраструктуры. «Чтобы простимулировать отрасль в регионах и как-то подтолкнуть жилищное строительство, необходимо, чтобы развивались территории. Строительство пойдет естественным путем развития, если регион будет доступен, поэтому одно из наиболее приоритетных направлений для финансирования — инфраструктура», — поясняет Назаров. С такой позицией соглашается партнер «Лидер Групп» Александр Рассудов. «Но 184 млрд руб. — сумма небольшая. Вряд ли ее дождутся регионы вроде Москвы и Петербурга, в которых строительство и так идет активно», — добавляет Рассудов.

«Для каждого региона должен быть свой план. Например, в некоторых регионах изношены коммуникации, особенно в центральных частях городов. Где-то мало инфраструктуры. А где-то нужно сделать акцент на развитии общественных пространств», — говорит финансовый директор компании «Талан» (строит жилье в 14 регионах) Евгений Романенко, добавляя, что адаптация параметров нацпроекта к конкретному региону поспособствует его общей эффективности.

Андрей Назаров добавляет, что нужно также улучшать качество городской среды. «Без качественной комфортной городской среды миграция из регионов только усилится, платежеспособного населения будет все меньше и строить будет не для кого», — говорит Назаров. Поддержать спрос может и субсидирование ипотечных ставок, отмечают в «Гранель». Но этот «бонус» может дать только Минфин, на котором лежит выполнение нацпроекта в части доступности ипотеки.

Что это значит для строителей?

Сейчас по всей России в стадии строительства находится 130 млн кв. м жилья, приводил в октябре данные «Дом.РФ». Но распределение по регионам неравномерное — 25% всей стройки приходится на пять регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградская область.

Показатели нацпроекта для каждого региона вряд ли помогут победить этот дисбаланс, но это может косвенно повлиять на инвестиционный климат в регионах. «Может быть, благодаря этому уменьшатся излишние административные барьеры и противостояния при получении разрешения на строительство и разрешения на ввод, что сейчас бывает. Это сделает власти регионов более заинтересованными в развитии строительства», — говорит Александр Рассудов. Но для увеличения строительства жилья нужно, по его словам, чтобы увеличивался платежеспособный спрос. «Иначе это все слишком напоминает советский госплан», — добавляет Рассудов.