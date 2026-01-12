Грузовик въехал в толпу протестующих против иранского режима в Лос-Анджеле

Грузовик въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу демонстрантов во время митинга против иранского режима. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации местных властей, грузовик принадлежит компании U-Haul, предоставляющей транспортные средства в аренду. Пострадали двое. Их исмотрели врачи, они отказались от госпитализации.

По информации Los Angeles Times, водитель грузовика также получил травмы, полицейские поместили его под стражу. Капитан полиции Лос-Анджелеса Ричард Гэблдон отметил, что правоохранители не считают, что инцидент был политически мотивирован или являлся терактом.

С конца декабря в Иране проходят акции протеста. Они начались на главном городском базаре Тегерана, изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку.

Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города. По данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), в ходе беспорядков уже погибли 490 участников акций протеста и 48 сотрудников службы безопасности.