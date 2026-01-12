 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Грузовик въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе

Грузовик въехал в толпу протестующих против иранского режима в Лос-Анджеле

В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу демонстрантов во время митинга против иранского режима. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации местных властей, грузовик принадлежит компании U-Haul, предоставляющей транспортные средства в аренду. Пострадали двое. Их исмотрели врачи, они отказались от госпитализации.

В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
Политика

По информации Los Angeles Times, водитель грузовика также получил травмы, полицейские поместили его под стражу. Капитан полиции Лос-Анджелеса Ричард Гэблдон отметил, что правоохранители не считают, что инцидент был политически мотивирован или являлся терактом.

С конца декабря в Иране проходят акции протеста. Они начались на главном городском базаре Тегерана, изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку.

Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города. По данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), в ходе беспорядков уже погибли 490 участников акций протеста и 48 сотрудников службы безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
протесты США Иран Лос-Анджелес
Материалы по теме
Трамп не исключил удара по Ирану для поддержки протестующих
Политика
Наследник шаха Ирана заявил о готовности вернуться в страну
Политика
Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:22
Грузовик въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе Политика, 07:21
Москвичам пообещали продолжение снегопадов после новогодних праздников Общество, 07:09
Кино, видеоигры и «гонка ИИ-вооружений»: 10 крупнейших сделок в миреПодписка на РБК, 07:01
Кинотеатры установили исторический рекорд «новогодней битвы» Технологии и медиа, 07:00
Трамп опубликовал свое фото в роли президента Венесуэлы Политика, 06:51
Поезд с главой Минобороны Британии задержали на пути в Киев из-за атаки Политика, 06:35
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В аэропорту Волгограда приостановили полеты Политика, 06:10
Welt сообщила о катастрофической ситуации с энергетикой в Киеве Политика, 05:55
Во Внуково сообщили о прибытии багажа рейса из Дубая спустя сутки Общество, 05:09
Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта Политика, 04:52
Трамп заявил о контактах с Кубой после слов о скором «падении» Политика, 04:51
В США начали уголовное расследование в отношении главы ФРС Политика, 04:35
Умер автор книг об инопланетном влиянии на человечество Эрих фон Дэникен Общество, 04:26