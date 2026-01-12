Москвичам пообещали продолжение снегопадов после новогодних праздников

Жителей Москвы 12 января ждет снежный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Воздух прогреется до −3 градусов, однако ощущаться температура будет как −7 градусов из-за высокой влажности, составляющей 88%. Ожидается ветер северо-восточного направления с умеренной скоростью 1,9 м/с и атмосферное давление 742 мм рт. ст. Снег будет идти большую часть дня.

До конца недели дневные температуры останутся в районе −4 градусов, а ночи будут еще более прохладными — до −6 градусов. Вероятность осадков высока, и снегопады будут иметь переменный характер — от легких до умеренных. Атмосферное давление слегка колеблется в пределах от 740 до 744 мм рт. ст.