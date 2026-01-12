Кинотеатры установили исторический рекорд «новогодней битвы»

Кассовые сборы и посещаемость российских кинотеатров в период новогодних каникул оказались рекордными за всю историю официальных измерений. Лидером проката стала вторая часть «Чебурашки», уже заработавшая почти ₽5 млрд

Фото: Pradeep Gaur / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Результаты кинотеатральной «новогодней битвы» установили рекорд за всю историю наблюдений по кассовым сборам и по количеству зрителей. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Речь идет о периоде новогодних каникул, который благодаря одновременному выходу самых ярких новинок года традиционно становится самым кассовым за весь год.

Как считали РБК проанализировал данные ЕАИС по посещаемости кинотеатров и кассовым сборам с 1 по 11 января с 2015 (более поздних данных нет) по 2026 год. Данные за 2026 год представлены по состоянию на 14:00 мск 11 января.

Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам «новогодней битвы» 2026 года впервые превысили 10 млрд руб., следует из данных ЕАИС. Годом ранее этот показатель был заметно ниже и составлял всего 6,9 млрд руб. Тогда же был установлен предыдущий рекорд по сборам. Для сравнения: в 2022 году, то есть до ухода голливудских киностудий из России, за сопоставимый период кинотеатры заработали всего 3,7 млрд руб. А в 2020-м, до пандемии коронавируса, — 4,9 млрд руб.

Рекордной оказалась и посещаемость кинотеатров в «новогоднюю битву». Всего на сеансы было продано 18,8 млн билетов. Годом ранее этот показатель был на уровне 14,6 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году, когда кинотеатры в новогодний период посетили 17,9 млн зрителей.

Средняя стоимость билетов в кино в период новогодних каникул достигла 533 руб. Это значительно выше показателя 2025 года, когда в кино на новогодний фильм можно было сходить в среднем за 475 руб. В 2024-м средняя цена билета была на уровне 386 руб.

Какие фильмы смотрели в кинотеатрах

Абсолютным рекордсменом «новогодней битвы» 2026 года стала вторая часть «Чебурашки». По состоянию на 14:00 мск 11 января лента, прокат которой стартовал 1 января, заработала больше 4,8 млрд руб., а билеты на ее просмотр купили более 9 млн зрителей. Для сравнения: первая часть «Чебурашки» в 2023 году за весь период проката на большом экране заработала 6,8 млрд руб., а общая аудитория достигла 22 млн зрителей. Но тогда его активно показывали несколько месяцев, что нетипично для отрасли, где активный прокат обычно длится три-четыре недели. До сих пор это абсолютный рекорд за всю историю российского кинопроката.

Продюсер фильма Эдуард Илоян связал успех «Чебурашки 2» с «отличным сценарием» и маркетинговой компанией проекта, которая была «гораздо масштабнее» первой части франшизы.

На втором и третьем местах с минимальным отрывом по сборам расположились фильмы «Простоквашино» и «Буратино», чьи сборы с начала года составили примерно по 2 млрд руб. Аудитория «Простоквашино» при этом превысила 4 млн зрителей, «Буратино» — 3,8 млн. Другие ленты, активно выходившие в прокат в период новогодних каникул, показали значительно более скромные результаты. Так, «Три богатыря и свет клином» за период праздников заработал только 310 млн руб., «Елки 12» — 260 млн руб.

При этом в рейтинг также попали сразу несколько иностранных картин, следует из данных ЕАИС. На шестом месте по сборам оказалась вышедшая 8 января «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях. Фильм, стартовавший в прокате на неделю позже лидеров «новогодней битвы», собрал 117 млн руб. Далее следуют третья часть «Иллюзии обмана», премьера которой состоялась еще осенью 2025 года (сборы за новогодние каникулы — 109 млн руб.), а также «Оно. Первое пришествие» (67 млн руб.) и «Пункт назначения. Новый аттракцион» (39 млн руб.).

Как комментируют результаты проката эксперты

Показатели прошедшей «новогодней битвы» действительно высокие, но они были ожидаемыми, считает глава крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Во-первых, повлияли более длинные выходные, во-вторых, погодные условия, которые «сподвигали народ находиться в помещении», а в-третьих, одновременный выход сразу трех крупных премьер. «По поводу первого места «Чебурашки 2» сомнений не было, а вот кто будет вторым, единого мнения на рынке нет, — рассуждает Васясин. — «Простоквашино» лучше работает в регионах, «Буратино» — в Москве и Петербурге».

Аналогичное мнение высказал и эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов: «Новогодняя битва» прошла по плану, победу «Чебурашки 2» предсказывали все», — отметил он. Успешный прокат этой ленты Сафронов связал в том числе с «точным попаданием в ожидания и предпочтения зрителей». «Среди лидеров также ожидаемый и усиленно продвигаемый фильм «Буратино», обязанный своим успехом в значительной части вневременной музыке Алексея Рыбникова», — отметил эксперт.

Результаты «новогодней битвы» дают некий оптимизм на весь год вперед, продолжает Васясин. 2026 год однозначно будет рекордным по кассовым сборам, но по аудитории к показателям 2019-го приблизится вряд ли, считает он. «Расписание на весь год более сбалансировано, чем в прошлом году, — резюмирует Васясин. — Как минимум две сильные премьеры — «Колобок» и третий «Холоп» — уже выходят летом, поэтому с оптимизмом смотрим вперед».