Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп опубликовал свое фото в роли президента Венесуэлы

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост с шуточным изображением, на котором он значится как исполняющий обязанности президента Венесуэлы.

Изображение стилизовано под скриншот биографии Трампа на «Википедии». На нем помимо поста 45-го и 47-го президентов США у Трампа также указана должность исполняющего обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года.

Рубио заявил коллегам в G7 о важности подготовки к выборам в Венесуэле
Политика
Марко Рубио

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

На пресс-конференции после операции Трамп заявил, что Мадуро больше не является президентом страны и что США готовы управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить необходимый переход власти в республике. Он также отметил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не обладает качествами, необходимыми для руководства страной. Трамп добавил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу.

Вечером 3 января Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) назначила Родригес исполняющей обязанности президента. Трамп отметил, что, если она «не будет поступать правильно», то «заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

