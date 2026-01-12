 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Поселок в Хабаровском крае остался без воды и тепла при сильных морозах

Фото: Прокуратура Хабаровского края
Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жители поселка Новый Ургал в Хабаровском крае остались без водоснабжения и электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Авария произошла 11 января на коммунальных сетях поселках. Из-за этого в Новом Ургале ограничили подачу холодной и горячей воды, а также отопление. Отключения затронули многоквартирные дома и социальные учреждения. Специалисты приступили к устранению аварии.

В Новом Ургале на момент написания материала установилась температура 33 градуса мороза, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». В ночное время шкала термометра опустится до минус 45 градусов. Население Нового Ургала — около 7,4 тыс. человек.

Общество

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
Хабаровский край энергоавария прокуратура
