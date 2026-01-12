 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Эрмитаже произошло короткое замыкание

МЧС: в здании Эрмитажа произошло короткое замыкание
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Короткое замыкание произошло в здании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу.

Сообщение о замыкании поступило в службу в 6:19 мск. Оно произошло на четвертом этаже дома № 32 по Дворцовой набережной. В 6:55 мск замыкание ликвидировали, пострадавших нет. МЧС направило пять штук техники и 24 сотрудника.

По этому адресу располагается Зимний дворец Петра I, который находится на цокольном этаже Эрмитажного театра.

Зимний дворец Петра I — архитектурно-мемориальный памятник первой четверти ХVIII века. Там расположено помещение первой официальной царской резиденции в Петербурге, ее парадный двор с просторной обходной галереей, хозяйственные погреба, личные комнаты императора − токарня, кабинет, столовая, где воссоздана типичная для петровского времени обстановка. Там же хранится «Восковая персона Петра I» − точное скульптурное изображение императора, выполненное после его смерти придворным мастером Растрелли.

