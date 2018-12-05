Миллиарды отправят на свалки

Минприроды сообщило размер инвестиций в госинтегратор региональных операторов по обращению с отходами

Госкомпания по переработке и утилизации мусора будет создана до конца 2019 года, рассказал РБК замминистра природных ресурсов Денис Храмов. Она получит из бюджета более 75 млрд руб., бизнес должен вложить втрое больше

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

75 млрд руб. из бюджета на мусор

Правительство выделит более 75 млрд руб. из федерального бюджета на деятельность публично-правовой компании (ППК) — государственного интегратора региональных операторов по обращению с отходами. Об этом РБК рассказал первый заместитель министра природных ресурсов Денис Храмов, который является администратором нацпроекта «Экология» и руководителем входящего в него проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

«Мы хотим создать субъект, который сможет привлечь инвестиции три к одному под государственное софинансирование, три рубля частных к одному государственному рублю, чтобы побудить частных инвесторов вкладываться в строительство мусороперерабатывающих мощностей», — добавил он.

Таким образом, на 75 млрд руб. государственных средств частные компании должны вложить 225 млрд руб., а общие инвестиции составят около 300 млрд руб. Это примерно соответствует бюджету проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (291 млрд руб.), который как раз предполагает создание системы переработки и утилизации отходов по всей стране на условиях государственно-частного партнерства, а ППК в этом проекте отводится ключевая роль компании-интегратора.

В материалах рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов при Минфине, созданной по инициативе помощника президента Андрея Белоусова, также упоминается о проектах строительства комплексов по обработке, размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью 290 млрд руб., из которых 180 млрд руб. привлекут от частных инвесторов. В этих проектах готовы участвовать компания «Лидер» (ее крупнейший акционер — НПФ «Газфонд»), которая намерена вложить 100 млрд руб., группа ВИС Игоря Снегурова (минимум 15 млрд руб.), а также «Еврохим» Андрея Мельниченко с первоначальными инвестициями 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего производства.

«Число потенциальных инвесторов в переработку ТКО не ограничится списком этих компаний», — сказал РБК Храмов, не назвав других участников.

Представители «Еврохима» отказались от комментариев, в пресс-службе «Лидера» и ВИС пока не ответили на запросы РБК.

Владелец оператора переработки отходов «Хартия» Игорь Чайка говорит, что частный бизнес уже инвестирует собственные средства. «У нас инвестиции в инфраструктуру в Ярославской области до 2024 года составляют около 4 млрд руб. Я не вынимаю прибыль, 100% вкладываю в стратегическое развитие и планирую расширять географию присутствия компании», — сказал он РБК. Относительно заявленной инвестпрограммы ППК Чайка заметил, что «75 млрд или 175 млрд руб. — это практика покажет». «Если будет пример эффективного и целевого использования, если будут примеры успеха с конечным результатом, а не постоянный процесс ради процесса, то государству и дальше будет выгодно инвестировать в отрасль», — подчеркнул он.

Частный бизнес может заинтересовать безвозмездная компенсация части инвестзатрат на строительство мусороперерабатывающих заводов, добавляет младший партнер практики стратегии и операционной эффективности компании «НЭО Центр» Сергей Демин.

Центр по переработке и утилизации отходов

Выделение средств новой госкомпании позволит достичь утилизации 36% твердых коммунальных отходов к 2024 году, подчеркнул Храмов. Сейчас этот показатель почти в десять раз меньше — 4%.

Ежегодно в России производится около 70 млн т твердых коммунальных отходов, из них на переработку идет только 5 млн т мусора, план на 2024 год — 42 млн т. А утилизация отходов за шесть лет должна вырасти еще сильней — с 2,1 млн до 25 млн т, добавил собеседник РБК. По оценке Минпромторга, для нужд всей России понадобится порядка 130 мусороперерабатывающих заводов.

Функционал ППК пока не прописан: сначала должен быть выпущен указ президента о ее создании, потом наберут персонал и назначат руководителя. Проект этого указа направлен в правительство, сейчас он согласовывается с главным правовым управлением администрации президента. «Мы планируем, что компания будет создана до конца года», — сказал Храмов.

Новая госкомпания будет подчиняться Минприроды. Она должна скоординировать усилия региональных операторов по переработке и утилизации мусора. «Постоянно проводя с региональными операторами по мусору селекторные совещания, мы видим, что они зачастую друг с другом даже информацией не делятся и не знают, как решить общие проблемы с отходами. А тут появится центр, который собирает все воедино. Те операторы, которые только входят в реформу [отрасли обращения с отходами], смогут обратиться туда как за советом, так и за софинансированием», — утверждает чиновник. Госкомпания должна заняться тарификацией, выравниванием территориальных схем обращения с отходами, работой с законодательством и информированием населения, подтверждает Чайка. «Ей предстоит стать агрегатором всех процессов в формирующейся отрасли обращения с отходами», — добавил он.

В чем заключается «мусорная реформа» В России с 1 января 2019 года должен начаться переход на новую систему утилизации отходов, для запуска которой до 1 марта 2019 года в регионах должны принять территориальные схемы обращения с мусором. К тому же до 1 мая 2019 года местные власти должны провести конкурс по выбору регионального оператора по вывозу и переработке отходов, а до 1 июля — утвердить новые тарифы для граждан.

Публично-правовая компания должна стать институтом развития, который снимет инвестиционную составляющую с тарифа регионального оператора. «Это не подмена регионального оператора или единый федеральный оператор, который придет и выстроит всех для работы под одну дудку. При этом это не просто компания, которая будет заниматься нормотворчеством. Она может стать и совладельцем строящихся мощностей», — уточнил Храмов. По его словам, в интересах как региональных операторов, так и бизнеса ППК сможет выпускать облигационные займы под конкретные проекты, субсидировать процентную ставку по банковским кредитам, давать гарантии, компенсировать купонный доход по облигациям и так далее.

Господдержка в форме субсидий или капитального гранта улучшит финансовые показатели проекта, но вхождение в проект госкомпании влечет за собой дополнительную ответственность частного бизнеса по отчетности о расходовании средств, а также обоснованию их целевого использования, предупредил Сергей Демин.