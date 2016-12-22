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В проекты для «списка Белоусова» включили заводы по переработке мусора
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В проекты для «списка Белоусова» включили заводы по переработке мусора
Бизнес, 17:03
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В проекты для «списка Белоусова» включили заводы по переработке мусора
Среди проектов для компаний из «списка Белоусова» оказался план строительства 220 мусороперерабатывающих комплексов по всей России за 290 млрд руб. Интерес к ним проявили «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Лидер» и группа ВИС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Мусор в «списке Белоусова»

«Еврохим» Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и «готов транслировать его по стране», то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах России. Об этом компания уведомила рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов, созданную по инициативе помощника президента Андрея Белоусова. Это следует из презентации рабочей группы, копия которой есть у РБК, подлинность документа подтвердили два источника в компаниях из «списка Белоусова».

Компания выступила одним из потенциальных инвесторов проекта, предполагающего строительство 220 комплексов разной мощности по обработке, размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в презентации. Общая стоимость проекта — 290 млрд руб., из которых 180 млрд руб. привлекут от частных инвесторов (еще 110 млрд руб. — госинвестиции). Взамен им обещают компенсировать до 30% затрат на строительство комплексов за счет льгот по кредитам и субсидирования лизинга оборудования.

Помимо «Еврохима» в проекте готовы участвовать компания «Лидер» (ее крупнейший акционер — НПФ «Газфонд»), группа ВИС Игоря Снегурова (вложит минимум 15 млрд руб.) и региональные операторы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Указанные компании были одними из немногих, кто на этапе обсуждения предстоящей реформы проявил интерес и высказал предварительную готовность участвовать в государственных проектах, инвестируя частные средства в объекты инфраструктуры системы обращения с отходами, рассказала РБК пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова. По ее словам, окончательные решения об участниках и инвесторах, а также по объектам строительства и регионам присутствия можно будет принимать после утверждения единой компании-интегратора, которая будет управлять отраслью отходов в рамках нацпроекта «Экология» (его учредителем выступит правительство), а также правил ее взаимодействия с бизнесом в рамках выбранных финансовых моделей и механизмов.

Представитель «Еврохима» Владимир Торин сообщил РБК, что мусоропереработка — это «абсолютно новая» для компании тема и пока не принято решений о вхождении в проекты отрасли. От других комментариев он отказался. «Мы готовы участвовать в работе по реализации майского указа президента, в том числе и в сфере работы с ТКО. Если будут определены конкретные проекты, то группа ВИС включится в обсуждение их параметров и условий реализации», — заявил РБК представитель группы. Кроме того, сейчас идет работа по ряду частных концессионных инициатив, определяются параметры и финансовые модели проектов, добавил он.

В пресс-службе «Лидера» пока не ответили на запросы РБК.

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Источник в Минприроды пояснил, что предложения инвесторов обсуждались на уровне проектного офиса для предварительных просчетов. Группа ВИС и «Еврохим» — это одни из тех компаний, что приходили и проявили желание и готовность вкладывать средства в государственно-частные партнерства по проектам хранения и переработки твердых коммунальных отходов, говорит он. На уровне министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина решение пока не принято, все ждут завершения формирования компании-интегратора; тогда и будут просчитаны объемы мусора для утилизации и места, где можно строить перерабатывающие и сортировочные заводы с учетом перевалки и транспортной доступности.​

4 трлн руб. на экологию

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется только 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых сейчас более 22 тыс. Нацпроект «Экология», вытекающий из майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года, предполагает, что к 2024-му на переработку должно направляться 60% ТКО. К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке таких отходов, к 2024-му — 37,1 млн т.

Минприроды в октябре подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Нацпроект «Экология» включает 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Финансирование этого нацпроекта составит 4 трлн руб. на 2019–2024 годы, из них более 3 трлн руб. — внебюджетные средства. Из федерального бюджета должно быть выделено около 700 млрд руб., еще 300 млрд руб. — из бюджетов регионов.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова, Валерия Комарова.
Теги: Андрей Мельниченко , мусор
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