Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора

Минприроды разработало план создания единой управляющей компании в сфере обращения с отходами. Госкомпания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новая госкомпания

Минприроды подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ведомству, и подтвердил участник рынка переработки мусора, знакомый с подготовкой документа.

Представитель Минприроды подтвердил, что работа над документом ведется. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего экологию.

Создание единой компании-интегратора, которая будет сопровождать управление отраслью отходов, в рамках нацпроекта «Экология» анонсировал 6 августа глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Ее учредителем выступит правительство.

По данным Минприроды, еж​егодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах, либо пополняет несанкционированные свалки, сейчас их более 22 тыс. Как следует из нацпроекта «Экология», к 2024 году на переработку должны направляться 60% ТКО (сейчас — только 7%). К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т. мощностей по обработке ТКО, к 2024 году — 37,1 млн. т. ​

Источник, близкий к Минприроды, говорит, что компания разработает единую схему размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которая консолидирует данные о мощностях, местах хранения, маршрутах транспортировки и планы по созданию новых объектов (обработки, утилизации, хранения отходов), одновременно являясь оператором этой схемы. Госкомпания также будет координировать территориальные схемы обращения с отходами, разработку стимулирующих мер, а также реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами.

Кроме того, новая компания будет главным распорядителем бюджетных средств от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог, добавил собеседник РБК.

По словам председателя Российского экологического общества Рашида ​Исмаилова, за 2018 год план в 2,4 млрд руб. по экологическому сбору был уже выполнен летом, ожидается существенное перевыполнение. Объем финансирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на срок до 2024 года составляет 291 млрд руб., из федерального бюджета — около 104 млрд руб. Создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб., оценивали ранее в Минпромторге.

По словам представителя Минприроды, предполагается, что госкомпания сможет приобретать активы и участвовать в инвестпроектах в области ТКО.

Источниками доходов будут имущественные взносы, доходы от участия в инвестпроектах и коммерческих организациях, сказал представитель Минприроды. По его словам, также возможно привлечение финансирования за счет выпуска «зеленых» облигаций, займов и кредитов. Ежегодные поступления из федерального бюджета будут складываться из экологического сбора, средств нацпроекта «Экология» и целевых субсидий, добавил он. ​

Координатор «мусорной реформы»

Новая госкомпания будет взаимодействовать с частными региональными операторами, поскольку они уже сейчас используют территориальные схемы, сообщил представитель Минприроды. По данным аналитической службы НАКДИ, по состоянию на август 2018 года в 71 субъекте России выбран региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, еще в 14 регионах такие операторы еще не выбраны.

Владелец компании-оператора переработки мусора «Хартия» Игорь Чайка сказал РБК, что план по созданию такой госкомпании «важный и своевременный». «Сейчас на федеральном уровне нет единого интегратора, который взял бы на себя функцию комплексного модерирования всех процессов в столь сложной и актуальной в текущем этапе развития теме обращения отходов», — заметил он. Новая структура может взять на себя взаимодействие с профильными ведомствами, стандартизацию процессов, правовых инициатив и выработку мер финансовой поддержки участников рынка, рассчитывает Чайка.

Рашид Исмаилов из Российского экологического общества говорит о необходимости единого центра компетенций и принятия управленческих решений. «Нужна координация действий всех игроков. Одно из ключевых направлений будущей компании — это администрирование экологического сбора. Сейчас есть сложности как с его сбором, так с эффективностью распределения», — добавляет он. По словам Исмаилова, «мусорная реформа» идет очень болезненно — нужен мониторинг и корректировка правил игры. «Уверен, что со временем будут возникать новые вызовы, необходимость структурирования и запуска новых проектов в этой сфере. Нужно управлять этим рисками и быть в проактивной повестке. Этим будет заниматься новая компания», — заключает он.