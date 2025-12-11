WSJ узнала о предложениях США по реинтеграции России в мировую экономику

Соединенные Штаты представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

В материале говорится, что, в последние недели администрация президента США Дональда Трампа представила своим европейским коллегам ряд документов, в которых изложено ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику после окончания конфликта.

План США, в частности, предполагает, что американские компании будут «инвестировать в стратегические сектора, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».

Материал дополняется