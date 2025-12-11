 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

Сюжет
Пенсии в 2025 году

В апреле 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Средний размер выплат, таким образом, составит около 16,6 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября средний размер социальной пенсии в России по составил 15,5 тыс. руб

Социальная пенсия предоставляется гражданам без достаточного трудового стажа или пенсионных баллов, неофициально трудоустроенным, а также по инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны.

В России в 2026 году запланирована индексация всех видов пенсий для около 43 млн пенсионеров. Кроме социальных пенсий, вырастут и страховые, которые получают почти 38 млн человек — с 1 января выплата увеличится на 7,6%.

Кроме того, с 1 октября ожидается индексация военных пенсий и пенсий бывших сотрудников силовых структур, пока на уровне 4% с возможной корректировкой с учетом инфляции.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
пенсии повышение пенсий Россия индексация
Материалы по теме
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров
Общество
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января
Экономика
Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 06:09 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 06:09
Почему банки не снижают ставки по ипотеке и чаще отказывают в нейПодписка на РБК, 06:11
WSJ узнала о предложениях США по реинтеграции России в мировую экономику Политика, 05:37
В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году Общество, 05:28
В родном городе Санты в Финляндии заметили рост военного присутствия НАТО Политика, 05:21
Росимущество объявило о несостоявшемся аукционе по компаниям Коломойского Политика, 05:02
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Британия «неохотно» признала отправку десантников на Украину Политика, 04:44
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Ким Чен Ын возложил цветы в память посла России в КНДР Мацегоры Политика, 04:26
Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Якутии Общество, 04:02
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Из-за ограничений в Шереметьево 16 рейсов ушли на запасные аэродромы Политика, 03:46
Шмыгаль назвал условия для проведения выборов на Украине Политика, 03:24
Палата представителей США одобрила проект масштабного военного бюджета Политика, 03:12
«Ромир» выяснил, сколько бургеров может купить россиянин Экономика, 03:00