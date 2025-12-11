В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

В апреле 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Средний размер выплат, таким образом, составит около 16,6 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября средний размер социальной пенсии в России по составил 15,5 тыс. руб

Социальная пенсия предоставляется гражданам без достаточного трудового стажа или пенсионных баллов, неофициально трудоустроенным, а также по инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны.

В России в 2026 году запланирована индексация всех видов пенсий для около 43 млн пенсионеров. Кроме социальных пенсий, вырастут и страховые, которые получают почти 38 млн человек — с 1 января выплата увеличится на 7,6%.

Кроме того, с 1 октября ожидается индексация военных пенсий и пенсий бывших сотрудников силовых структур, пока на уровне 4% с возможной корректировкой с учетом инфляции.