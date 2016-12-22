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Расходы на нацпроект «Экология» сократились на 2,4 трлн руб.
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Расходы на нацпроект «Экология» сократились на 2,4 трлн руб.
Бизнес, 09:00
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Расходы на нацпроект «Экология» сократились на 2,4 трлн руб.
Авторы нацпроекта «Экология» снова пересчитали расходы на его реализацию. Они составят 4 трлн руб. вместо 6,4 трлн руб. за счет сокращения вдвое расходов бизнеса на обновление технологий
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Экономия для бизнеса

В распоряжении РБК оказалась последняя редакция проекта паспорта национального проекта «Экология», направленная на согласование в профильные ведомства 12 сентября. Его подлинность подтвердили РБК близкий к правительству источник и федеральный чиновник.

По сравнению с прежней редакцией проекта от 29 августа общие расходы сократились на 2,4 млрд руб., до 4 трлн руб. с 6,4 трлн руб., за счет того, что вдвое были урезаны расходы на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) за счет внебюджетного финансирования в период с 2019 по 2024 год. Пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова в беседе с РБК назвала сбалансированной цифру общих расходов проекта и подтвердила, что она составляет в текущей редакции 4 трлн руб. «Кратных изменений общих расходов по проекту точно не будет», — добавила она, отказавшись комментировать изменение расходов по конкретным статьям.

Согласно документу, на внедрение наилучших доступных технологий до 2021 года включительно планируется потратить 600 млрд руб., из которых на 2019 год придется всего 10 млрд руб. Расходы возрастут с 2022 по 2024 год: в этот период на НДТ бизнес обяжут тратить по 600 млрд руб. в год. В прежней редакции в 2024 году предполагалось вложить в экотехнологии целых 3 трлн руб.

Расчеты на внедрение технологий изначально осуществлял Минпромторг, объясняет РБК источник в ведомстве. По его словам, сокращение расходов вдвое по сравнению с прежней редакцией документа связано с решением учесть в рамках нацпроекта только те вложения предприятий, которые они готовы подтвердить в период до 2024 года. В то же время он утверждает, что сама программа внедрения наилучших доступных технологий бизнесом растянется как минимум до 2035 года, что не позволит отказаться от планов модернизировать все производства в рамках экотехнологий, которые в этом действительно нуждаются. Представитель Минпромторга не ответил на запрос РБК.

Что такое нацпроект «Экология»

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Он включает в себя 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Сколько потратит бюджет

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в интервью РБК-ТВ на Восточном экономическом форуме 11 сентября, отвечая на вопрос о возможном изменении расходов на нацпроект «Экология», сказал, что цифры расходов на проект менялись именно из-за добавления туда 11-го пункта вместо предполагаемых ранее десяти: внедрения наилучших доступных технологий. «НДТ реализуется за счет инвестпрограмм предприятий и внебюджетных источников, при их уточнении она (цифра расходов. — РБК) начала меняться. Софинансирование бюджета на НДТ составит 27 млрд руб., а остальная цифра «плавает», потому что многие предприятия еще не готовы были сказать, сколько денег они потратят на наилучшие доступные технологии. И по мере проведения совместных встреч мы уточняем их программы и окончательные цифры», — сказал он.

Что такое НДТ

Наилучшие доступные технологии подразумевают обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности. Списки оборудования, отвечающего наилучшим экологическим стандартам, еще не составлены. С 2019 года на НДТ предстоит перейти крупнейшим загрязнителям из топ-300 списка Минприроды.
 

По словам собеседника РБК, близкого к правительству, проект паспорта нацпроекта «Экология» обсудят на совещании у его куратора, вице-премьера Алексея Гордеева 19 сентября, а на 24 сентября намечено согласительное совещание в правительстве, где могут быть утверждены окончательные параметры проекта. По его словам, к октябрю он должен быть готов. Представитель вице-премьера Алексея Гордеева от комментариев отказался.

Председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов отмечает, что пересчет расходов на нацпроект «Экология» в части внедрения наилучших доступных технологий может быть связан с актуализацией инвестпрограмм промышленных компаний. Он считает правильным, что основная часть расходов на внедрение НДТ должна возлагаться на бизнес, поскольку речь идет о технологиях, которые помогут бизнесу сократить расходы на экологические платежи, включая возмещение вреда экологии и платы за выбросы. Однако цифра в предыдущей редакции на эту статью расходов выглядела завышенной, заметил он. «Государство не обязано и не будет вкладывать свои средства в новые технологии, которые окажутся в собственности бизнеса, но поощрять «зеленые» инвестиции и контролировать их оно продолжит. При этом сокращение расходов на НДТ вдвое не будет означать, что бизнес окажется строить что-то обязательное в части экологических производств», — считает эксперт.

Как изменился нацпроект «Экология»

По сравнению с редакцией конца августа в проекте паспорта нацпроекта от 12 сентября выросли бюджетные расходы с 680,5 млрд руб. до 698,3 млрд руб. Из региональных бюджетов планируется потратить 100 млрд руб. (сокращение на 27 млрд руб.), из внебюджетных источников — 3,2 трлн руб. за шесть лет (вместо предполагаемых 5,6 трлн руб.). В частности, на 16,5 млрд руб. выросли бюджетные расходы на реализацию проекта «Чистая страна», до 84,5 млрд руб., на 7,4 млрд руб. — на Комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Сокращены расходы на проект «Чистый воздух» почти на 20 млрд руб., до 480,5 млрд руб., «Чистая вода» — до 257,4 млрд руб. (минус 1 млрд руб.).

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: нацпроекты , Экология , Минприроды РФ , Дмитрий Кобылкин , Минпромторг РФ
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