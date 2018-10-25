Вдолгую не сыграли

Попытка Минфина продать 15-летние госзаймы оказалась неудачной

Минфину удалось разместить меньше половины от запланированного объема 15-летних облигаций федерального займа. Инвесторы не хотят покупать длинные бумаги из-за угрозы новых санкций. Против играет и рост доходности облигаций в США

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Короткие берут, длинные — нет

Минфину удалось разместить облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в мае 2034 года только на 4,1 млрд руб. из запланированных 10 млрд руб. При объеме спроса на уровне 9,5 млрд руб. были удовлетворены заявки, предусматривающие доходность по цене отсечения не выше 8,69%.

Более короткие бумаги — с погашением в феврале 2024 года — Минфин разместил в полном объеме. Инвесторы приобрели 10 млрд руб. при спросе 25,6 млрд руб., средневзвешенная доходность размещения составила 8,47%. На прошлой неделе Минфин также удачно разместил весь запланированный объем этого выпуска, то есть 10 млрд руб.

Если локальному интересу к краткосрочным и среднесрочным гособлигациям может способствовать начавшийся налоговый период (25 октября в бюджет будут перечислены выплаты по НДПИ, то есть компании продают валютную выручку для рублевых перечислений), то покупка длинных ОФЗ сейчас не представляет интереса для рынка, пишет в своем обзоре Райффайзенбанк. Факторами сдерживания для инвесторов выступает отсутствие аппетита к риску на фоне геополитических проблем, связанных с американо-китайскими отношениями и Саудовской Аравией, а также сохраняющиеся риски санкций со стороны США в отношении российского госдолга.

В случае введения Вашингтоном ограничений на покупку российских долговых бумаг спред между доходностями гособлигаций и ставкой RUONIA (ставка межбанковского кредитного рынка) расширится с текущих 140–150 базисных пунктов на 50–100 б.п., считают аналитики Райффайзенбанка. Даже если в санкционных мерах не будут фигурировать ОФЗ, то ралли составит 30–50 б.п., полагают они. Ставка RUONIA сейчас составляет 7,10%, доходность 15-летних ОФЗ — 8,66%, средняя доходность российских гособлигаций по индексу RGBI — 8,46%.

Спорное размещение

Регулятор не смог разместить все бумаги пятнадцатилетнего выпуска даже с премией в 3–4 б.п. к средневзвешенной цене, что подтверждает негативные настроения участников относительно долгосрочных бумаг, в первую очередь на фоне роста проинфляционных рисков и потенциальных санкций на новый госдолг, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов.

Минфин, выйдя с длинными бумагами к инвесторам, решил протестировать рынок после двух подряд недель удачных аукционов, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. Основными покупателями ОФЗ в последнее время выступают госбанки, у которых относительно короткие пассивы и которым достаточно рискованно уходить в длинные бумаги, рассуждает аналитик.

По словам Безуглова, размещение бумаги с погашением в 2034 году изначально выглядело спорным, поскольку ее доходность лишь незначительно превосходит доходность 9-летних ОФЗ. Аналитик напоминает, что последний раз бумаги этого выпуска с погашением в марте 2034 года были размещены 1 августа (то есть до начала волатильности на российском финансовом рынке, последовавшей за публикацией законопроекта о новых американских санкциях, предусматривающих возможный запрет на покупку нового российского госдолга). Тогда Минфину удалось разместить весь выпуск (15 млрд руб.) при средневзвешенной доходности 7,92%.

На фоне того что по 10-летним облигациям американского казначейства можно получить 3% годовых в долларах, и эта доходность растет (в связи с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США), инвесторы не хотят вкладываться в долговые инструменты развивающихся рынков, говорит аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин. Между 8,7% доходности в рублях и 3% доходности в долларах они выбирают второе.

Неудачное размещение вряд ли окажет влияние на уровень доходностей — для их роста нужно два-три таких размещения подряд, считает Корюхин. Аналитики Райффайзенбанка не согласны: размещение лишь небольшого объема бумаг может вызвать коррекцию на вторичном рынке, и в этом смысле тест спроса на длинные бумаги, который проводит Минфин, не является бесплатным. Неудачное размещение может привести к росту доходности по длинным бумагам — по нынешнему аукциону видно, что рыночного спроса на них нет, согласен и Сергей Суверов из БКС.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует занять на рынке 310 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. через размещение ОФЗ на срок до пяти лет включительно, 110 млрд руб. с погашением через пять-десять лет и 75 млрд руб. со сроком от десяти лет.

В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках Минфину удалось занять только 201 млрд руб. из запланированных 450 млрд руб. Впрочем, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин говорили, что у России сейчас нет необходимости занимать на рынке при любой доходности ОФЗ, а запас ликвидности позволяет вообще не выходить на рынок с размещениями ОФЗ длительное время.