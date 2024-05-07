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В Германии задержали подозреваемого в убийстве двух россиянок в Турции

В Германии задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены и дочери в Турции
Подозреваемого в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме литовца Кушлевича задержали в Германии, он пытался въехать туда на автобусе из Праги. Его подозревают в убийстве бывшей жены и дочери. Мужчину экстрадируют в Турцию
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

В воскресенье, 5 мая, федеральная полиция Германии задержала 47-летнего литовца, подозреваемого в убийстве двух человек в Турции в минувшем ноябре. Он пытался пройти пограничный контроль неподалеку от Вайдхауса, находясь в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен, сообщает Mittelbayerische со ссылкой на dpa.

По данным немецкой федеральной полиции, с момента совершения убийства мужчина был в бегах, в его отношении действует так называемое красное уведомление — запрос на арест и экстрадицию в Турцию. Решение об экстрадиции должна принять прокуратура Нюрнберга.

Турецкий телеканал KentTV уточняет, что речь идет об Андрее Кушлевиче (Куслевиче) и убийстве его бывшей жены, россиянки Ирины Двизовой, и 15-летней дочери Даяны в Бодруме в ноябре 2023 года.

РБК направил запрос в посольство России в Германии и федеральную полицию Германии.

29 ноября в Бодруме обнаружили тела двух россиянок — матери и дочери. По данным Habertürk, трупы были завернуты в простыни и связаны веревкой, их обнаружили полицейские.

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Общество
Фото:Global Look Press

Родственники не могли связаться с Ириной Двизовой и Даяной с 23 ноября. По данным KentTV, 20 ноября Кушлевич въехал в Турцию через погранпункт Эдирне (на границе с Грецией) на машине с литовскими номерами, остановился в отеле в Бодруме, а позже выехал оттуда на машине Двизовой. 24 ноября он вместе с пятилетним сыном М.К. вылетел из Анкары во Францию, а оттуда — в Литву.

МВД России объявило мужчину в розыск. Как рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, его объявили в международный розыск за кражу. В октябре 2016 года Кушлевича задержали в московском аэропорту, после чего арестовали. Мужчине удалось сбежать из-под стражи, затем его снова объявили в розыск, но уже за побег. По данным агентства, Двизова пыталась лишить Кушлевича родительских прав.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Яна Баширова
Турция Германия убийство розыск

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