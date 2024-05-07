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На Солнце за сутки зафиксировали десять вспышек

Десять вспышек зафиксировали на Солнце 7 мая
Фото: xras.ru
Фото: xras.ru

На Солнце 7 мая произошло десять вспышек класса М, сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета.

В 00:48 мск ученые зафиксировали первую вспышку балла М.1.3. Интенсивность последней вспышки, зарегистрированной в 19:30 мск, оценили в М8.2 балла, она была самой мощной.

Продолжительность всех десяти явлений составила от девяти до 45 минут. Две вспышки сопровождались нарушениями коротковолновой связи.

Ученые предупредили о приближении Солнца к максимуму активности
Общество
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначают класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.

Наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла — уровня X6.3 — была зафиксирована 22 февраля. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. Метеозависимые люди во время вспышек могут столкнуться с головной болью, проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний.

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Теги
вспышка на Солнце Солнце ученые

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12+

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