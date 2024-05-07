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Спорт ,  
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Bild назвала нового фаворита на пост главного тренера «Баварии»

Bild: в «Баварии» захотели вернуть Флика на пост главного тренера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг больше не рассматривается как кандидат на место Томаса Тухеля, руководство «Баварии» теперь хочет вернуть Ханса-Дитера Флика
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Ханс-Дитер Флик является новым кандидатом на пост главного тренера «Баварии», кандидатура Эрика тен Хага больше не рассматривается. Об этом сообщает Bild.

За назначение Флика выступают член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор Ян-Кристиан Дрезен.

Флик уже возглавлял «Баварию» с ноября 2019 года по июнь 2021-го и выиграл с командой два чемпионата Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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После этого Флик возглавил сборную Германии, откуда был уволен в сентябре 2023-го.

Мюнхенский клуб сейчас ищет замену Томасу Тухелю, который покинет команду по окончании сезона. На прошлой неделе стало известно, что «Бавария» предложила Ральфу Рангнику возглавить команду вместо Тухеля, но он решил не уходить из сборной Австрии, которую возглавляет с 2022 года.

Называвшиеся среди возможных сменщиков Тухеля Хаби Алонсо («Байер»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Юлиан Нагельсман (сборная Германии) ранее также уже объявили, что останутся на своих текущих местах работы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария Ханс-Дитер Флик Эрик тен Хаг

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