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Военная операция на Украине ,  
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США не нашли поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений России

США не увидели поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

США не видят поводов менять готовность своих ядерных сил на фоне готовящихся учений России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — сказала Сингх на брифинге, комментируя готовящиеся учения России.

Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием
Политика
Фото:Минобороны РФ

Российское Минобороны 6 мая сообщило, что Генштаб начал подготовку к военным учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Ведомство отметило, что провести учения поручил президент Владимир Путин. Маневры начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», пояснило Минобороны.

На следующий день Вооруженные силы Белоруссии начали проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы. Мероприятия синхронизированы с Россией и носят оборонительный характер, сообщили в Совбезе Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что поводом для учений стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, представителей Великобритании и США о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».

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Теги
Пентагон США учения военные учения ядерное оружие

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12+

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