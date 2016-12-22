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Иностранные инвесторы за месяц продали ОФЗ на 71 млрд руб.
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Иностранные инвесторы за месяц продали ОФЗ на 71 млрд руб.
Финансы, 12:18
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Иностранные инвесторы за месяц продали ОФЗ на 71 млрд руб.
За месяц иностранные инвесторы продали облигации федерального займа на 71 млрд руб., сообщает Банк России. Распродажи прошли из-за угрозы усиления санкций со стороны США
Фото: Yuriko Nakao / Reuters

За август нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) инвесторами-нерезидентами составили около 71 млрд руб., сообщил Банк России в комментариях по ситуации с ликвидностью банковского сектора.

«Иностранные инвесторы начали активно продавать ОФЗ со 2 августа, когда появились первые новости о санкционном законопроекте, и нарастили продажи 8 августа, когда был опубликован полный текст документа», — отмечает регулятор.

По состоянию на 1 августа номинальный объем ОФЗ, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, составлял 2,006 трлн руб. Таким образом, к началу сентября он сократился до 1,935 трлн руб. — это минимальное значение с августа прошлого года. В пятницу, 14 сентября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что доля нерезидентов в ОФЗ к 1 сентября составила 26,6% (за месяц снизилась с 28%) — минимум с декабря 2016 года. По словам главы ЦБ, всего с апреля по начало сентября нерезиденты продали облигации на сумму около 480 млрд руб.

Доходность ОФЗ в августе и начале сентября росла из-за выхода иностранных инвесторов из российского госдолга. Это происходило на фоне усиления санкционных угроз: Госдепартамент США заявил о планах введения санкций в отношении России в связи с «делом Скрипалей», а в опубликованном в начале августа сенатском законопроекте предусматривается возможность ограничить иностранные инвестиции в ОФЗ и долларовые расчеты российских госбанков. К 10 сентября средняя доходность российских ОФЗ по индексу RGBI составляла 9,1% — максимум с июня 2016 года. В следующие несколько дней рынок госдолга немного отыграл потери. 18 сентября средняя доходность составляла 8,75%, у ОФЗ с погашением в 2028 году — 8,85%.

Из-за волатильности на рынке госдолга Минфин три раза за месяц не смог провести аукцион по размещению ОФЗ. Глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов подчеркивал, что Россия не будет производить заимствования «на любых условиях». Он предупредил, что, если напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, Минфин вряд ли будет планировать размещение оставшейся части внутренних заимствований. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что существующий запас ликвидности может позволить России не занимать на рынке в течение года.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ОФЗ
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