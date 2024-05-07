На Украине завели уголовное дело после смерти мобилизованного в военкомате

На Украине завели дело после смерти мобилизованного в военкомате

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прокуратура начала уголовное производство после смерти мобилизованного в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

«Начато уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП города Кривой Рог служебных полномочий, что привело к смерти мобилизованного», — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Расследование проводится по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

Ранее Днепропетровский областной ТЦК сообщил, что 5 мая на территории Саксаганского РТЦК в результате «внезапного резкого ухудшения состояния здоровья», которое сопровождалось «признаками эпилептического приступа», умер военнообязанный. «Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась медицинская помощь», — утверждают в ТЦК.

Прибывшие на место сотрудники полиции констатировали смерть мужчины «без признаков физического воздействия». ТЦК выразил соболезнования близким погибшего и сообщил, что по факту смерти мужчины правоохранительные органы проводят следственные действия.

По данным «Кривой Рог LIFE», в военкомате умер 44-летний мужчина по имени Артем, он готовился к отправке в учебный центр. Как пишет Hromadske, дочь погибшего заявила, что у ее отца не было эпилепсии. Она предполагает, что работники ТЦК избили его.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Теперь все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. В том же месяце на Украине снизили предельный призывной возраст для военнообязанных с 27 до 25 лет.