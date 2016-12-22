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Минфин снова начнет брать в долг на рынке
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Минфин снова начнет брать в долг на рынке
Финансы, 16:30
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Минфин снова начнет брать в долг на рынке
Минфин 29 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). На прошлой неделе ведомство сделало перерыв в займах из-за резкого роста волатильности на финрынках и распродаж госдолга страны нерезидентами
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин объявил о проведении 29 августа аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. Объем размещения облигаций с погашением 15 декабря 2021 года составил 15 млрд руб.

На прошлой неделе Минфин отказался от размещения долговых бумаг России (аукцион был запланирован на 22 августа). В качестве причины ведомство назвало резкий рост волатильности на финансовых рынках. Минфин отметил, что решение об отказе размещать госдолг было принято с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно работающих на аукционах ОФЗ. Финансовое ведомство указывало, что вернется к проведению аукционов после «стабилизации ситуации на долговом рынке».

На отказ Минфина на прошлой неделе от размещения ОФЗ наложилось возвращение ЦБ к закупкам валюты для Минфина. В итоге, как отмечал в разговоре с РБК аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, отсутствие притока валюты от иностранцев, которые покупают ОФЗ, наложилось на то, что ЦБ «вывалил» на рынок рубли для закупок валюты. Эти факторы в комбинации оказали дополнительное давление на курс рубля, и ЦБ в итоге решил до конца сентября сделать перерыв в покупках валюты в рамках бюджетного правила.

Что будет с рублем после отказа ЦБ покупать валюту
Финансы

С начала года Минфин лишь дважды отказывался от размещения ОФЗ: первый раз это было 11 апреля, спустя несколько дней после объявления о введении новых санкций США в отношении России.

В третьем квартале плановый объем размещения ОФЗ определен на уровне 450 млрд руб. по номинальной стоимости. Из них 160 млрд руб. приходится на облигации со сроком погашения до пяти лет, 180 млрд руб. — на облигации со сроком погашения от пяти до десяти лет, 110 млрд руб. — на облигации с погашением свыше десяти лет.

Во втором квартале Минфин тоже собирался разместить ОФЗ на 450 млрд руб., однако в итоге разместил меньше половины от этой суммы (218 млрд руб.) из-за неблагоприятной конъюнктуры. В итоге к концу второго квартала Минфину пришлось значительно сократить объемы ОФЗ. В июле ситуация на долговом рынке нормализовалась, однако в августе на фоне опасности введения новых санкций США вновь ухудшилась. 15 августа в последний до недельного перерыва аукцион Минфину не удалось разместить выпуск в 10 млрд руб.

Сейчас небольшой объем размещения говорит о том, что Минфин хочет «приоткрыть форточку» на рынок заимстовований, чтобы понять, восстановился ли спрос на этом рынке, считает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. По его мнению, у нерезидентов сейчас нет особого желания в преддверии новых санкций возобновлять покупки на российском рынке. Несмотря на то что для возвращения к заимствованиям на рынке есть благоприятные факторы (стабилизация курса рубля и развивающихся рынков), возможно, Минфин немного поторопился, так же как и в ситуации с возвращением на валютный рынок, когда ЦБ возобновил закупки для финансового ведомства, однако из-за обвала рубля вынужден был их прекратить, рассуждает Романчук.

Поскольку объем размещения небольшой, на курс рубля шаг Минфина особого влияния не окажет, добавляет аналитик.

Авторы: Георгий Перемитин, Анна Михеева.
Теги: Минфин
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