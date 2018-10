Санкции добрались до жилого сектора

Владения Олега Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне заморожены

Среди объектов недвижимости, на которые действует заморозка активов, — дом в Нью-Йорке, где живет бывшая жена Романа Абрамовича, уточняет New York Post. Представитель Дерипаски информацию не комментирует

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Власти США заморозили активы бизнесмена Олега Дерипаски, среди которых особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет New York Post со ссылкой на чиновников Минфина США.

По данным издания, в Нью-Йорке бизнесмену принадлежит особняк, расположенный на 64-й улице в Ист-Сайде на Манхэттене, рядом с Центральным парком. Неподалеку находится особняк Леонарда Блаватника, британско-американского бизнесмена советского происхождения.

Собеседники газеты также рассказали, что власти США ведут переговоры с Дерипаской, чтобы он отказался от некоторых своих бизнес-активов в Европе и тем самым позволил им функционировать без оглядки на санкции.

Представитель Дерипаски от комментариев РБК отказался.

Несмотря на арест активов, бизнесмен договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого олигарха, Романа Абрамовича, пишет издание. В сентябре газета сообщала, что последний передал своей экс-супруге Дарье Жуковой активы в этом районе Манхэттена на сумму более $90 млн. Издание указывает, что в качестве домашнего адреса Жукова указала 11 East 64th St. — актив именно по этому адресу был заморожен.

Недвижимость в Нью-Йорке — пятиэтажный таунхаус, которым ранее владел арт-дилер Алек Вильденштейн, — Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн, ссылается газета на данные реестра недвижимости. Блаватник приобрел свой дом в начале текущего года за $90 млн, также отмечает NYP.

Что известно о нью-йоркской «недвижимости Дерипаски»

Построенный в 1899 году особняк, который NY Post приписывает Дерипаске, был продан в 2008 году компании Vesta International, зарегистрированной в штате Делавэр, за $42,5 млн, следует из выписки из реестра недвижимости Нью-Йорка (есть у РБК). В документах из реестра не раскрывается, кому принадлежит Vesta International. О связи этой компании с Дерипаской известно из материалов судебного процесса между Дерипаской и бизнесменом Александром Гликладом (бывшим директором «Кузбассразрезугля») в суде Нью-Йорка (об одном из таких дел РБК уже писал в апреле этого года). По данным оценщиков Нью-Йоркского департамента финансов, текущая рыночная стоимость особняка составляет $33 млн, до 1 октября собственнику нужно было уплатить квартальный налог $138,6 тыс.

В деле Gliklad v. Deripaska истец Гликлад пытался доказать, что Дерипаска подчиняется юрисдикции суда Нью-Йорка, в частности, потому, что якобы владеет двумя объектами недвижимости в Нью-Йорке, включая пятиэтажный особняк, который, как утверждает NY Post, сейчас заморожен. Дерипаска на это отвечал: «Я не владею недвижимостью в штате Нью-Йорк, и я не проживаю и никогда не проживал в штате Нью-Йорк» (письменные показания Дерипаски, датированные июнем 2016 года, копия есть у РБК). Из заявлений Дерипаски и его адвокатов следовало, что недвижимость в конечном счете контролируется безотзывным трастом на Британских Виргинских островах. Дерипаска был его учредителем, но утратил права на собственность по переданным в безотзывный траст активам. «Эти объекты недвижимости [в Нью-Йорке] принадлежат двум SPV-компаниям, которые на 100% принадлежат трасту Lares (Британские Виргинские острова), учрежденному Дерипаской в 2006 году», — заключал Верховный суд Нью-Йорка в апреле 2017 года, не поддержав версию Гликлада о том, что у Дерипаски есть «домицилий» в штате Нью-Йорк (то есть физическое присутствие и намерение обосноваться там бессрочно).

Второй объект недвижимости в Нью-Йорке, подконтрольный трасту Дерипаски, — это трехэтажный дом на улице Гей-стрит (Манхэттен), построенный в 1827 году, следовало из материалов Верховного суда Нью-Йорка, датированных июнем 2016 года. Дом был приобретен компанией Lucina International в 2007 году за $4,5 млн и до сих пор принадлежит этой компании, следует из выписки из реестра недвижимости. Не ясно, заблокирован ли этот актив из-за санкций в отношении Дерипаски (в статье NY Post об этом не говорится).

В документах различных городских служб Нью-Йорка представителем Vesta International указан Павел Езубов — как сообщал РБК ранее, он приходится Дерипаске двоюродным братом. Например, в октябре 2017 года комиссия по сохранению памятников Нью-Йорка выписала на имя Езубова разрешение на проведение интерьерных работ в особняке в Верхнем Ист-Сайде. Аналогичную информацию про Lucina International РБК найти не удалось.

Даже если с точки зрения законодательства штата Нью-Йорк Дерипаска и не владеет этими активами (если собственником является траст, в котором Дерипаска не является ни бенефициаром, ни контролирующим лицом), это все равно не исключает блокировку этих активов по федеральному санкционному законодательству США, отмечает юрист, партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Дерипаска был внесен в санкционный список в рамках указов президента США от марта 2014 года (номер 13661 и 13662), а согласно им блокировке подлежат активы, которые «принадлежат [подсанкционным лицам] или контролируются [ими], прямо или опосредованно». То есть у американских органов по применению санкций более широкие критерии — не только прямое владение, но и косвенное, или непрямой контроль через подконтрольных лиц, говорит Панич. Кроме того, он обращает внимание на то, что новость о блокировке этих объектов недвижимости появилась только сейчас, спустя почти полгода после внесения Дерипаски в санкционный список: «Возможно, столько времени понадобилось американским властям, чтобы проверить, насколько эти активы в действительности подконтрольны господину Дерипаске».

Вашингтонский особняк и древнеримские богини

NY Post не сообщает подробностей относительно вашингтонской собственности Дерипаски, которая, по данным издания, тоже заблокирована. Но газета The Washington Post писала в ноябре 2017 года, что Дерипаске, возможно, принадлежит особняк, приобретенный делавэрской компанией Hestia International в 2006 году и расположенный недалеко от района «Посольский ряд», где находится в том числе российское посольство. Издание отмечало, что «несколько человек, осведомленных об этом особняке», сообщили, что Дерипаска владеет этой недвижимостью. По данным The Washington Post, управляет объектом нью-йоркская компания Gracetown Inc. Главой этой компании является Грэм Бонэм-Картер, свидетельствуют данные реестра компаний Нью-Йорка, и он же, по данным The Washington Post, работает на британскую компанию Terra Services, которую до января 2018 года контролировал Дерипаска, а сейчас контролирует Езубов.

Компания с похожим названием — Gracetown International — фигурирует в нью-йоркском реестре недвижимости как контактное лицо для связи с Lucina International.

По данным реестра собственности Вашингтона, округ Колумбия, Hestia International приобрела особняк в 2006 году за $15 млн. В сентябре 2018 года собственник внес $110 тыс. годового налога на недвижимость, показывает выписка из реестра.

Vesta International, Lucina International и Hestia International все были учреждены в Делавэре и названы по одному принципу — имена богинь в древнеримской мифологии: Веста, Люцина и Гестия.

Жукова дружит с дочерью президента США Иванкой Трамп, вместе с Абрамовичем они часто проводили время с Иванкой и ее супругом Джаредом Кушнером, говорится в статье.

Санкции в отношении Дерипаски и его компании UC Rusal и группы En+, а также в отношении еще двух десятков российских чиновников и бизнесменов были введены в начале апреля. Гражданам США запрещено вести с ними бизнес, активы фигурантов списка в США должны быть заморожены.

Позднее в американском Минфине заявили, что ограничения с компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над ними, то есть покинет вместе с зависимыми лицами совет директоров и снизит свою долю до уровня ниже 50%.

В конце сентября власти США продлили до 12 ноября срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов, связанных с En+ и UC Rusal. СМИ также писали, что En+ достигла «существенного прогресса» с властями США по вопросу снятия санкций.