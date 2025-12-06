 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минэнерго Казахстана оценило работу систем безопасности КТК при атаке

Сюжет
Военная операция на Украине

Во время атаки безэкипажных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в конце ноября сработала автоматическая защита, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

Системы безопасности терминала действовали в штатном режиме, герметичность трубопроводов не нарушена и угрозы для экологии нет. Поставки нефти продолжаются по действующим мощностям, при этом Казахстан использует альтернативные маршруты.

В Минэнерго отметили, что внешнеполитическая оценка происшествия относится к компетенции МИД, а само ведомство сосредоточено на производственных и логистических задачах — обеспечении стабильного экспорта и защите экономических интересов Казахстана.

Кремль назвал «вопиющей» атаку ВСУ на танкеры и КТК
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Атака произошла в ночь на 29 ноября. В КТК сообщили РБК, что дальнейшая эксплуатация одного их выносных причальных устройств — ВПУ-2 — невозможна. По предписанию капитана морского порта Новороссийск погрузочные и другие операции были остановлены, а танкеры выведены за пределы акватории консорциума. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет.

Вскоре после инцидента Минэнерго Казахстана заявило, что экстренно перенаправляет экспорт нефти на альтернативные маршруты. Как выяснило Reuters, речь идет о трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан.

Полина Дуганова
КТК Минэнерго Казахстан атака дронов
