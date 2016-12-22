Минфин США перенес дедлайн по ценным бумагам компаний Дерипаски

Власти США перенесли на 12 ноября срок, до которого американские инвесторы должны избавиться от активов, связанных с компаниями Олега Дерипаски En+ и Rusal. Дополнительное время понадобилось для изучения предложений компаний

Олег Дерипаска (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США решил в очередной раз продлить срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств En+, UC Rusal. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минфина США.

«En+ и Rusal обратились к правительству США по поводу существенных изменений в корпоративном управлении, которые в перспективе могут привести к значительным изменениям в структуре владения ими. Мы продлеваем лицензии этих компаний до 12 ноября, чтобы иметь достаточно времени для анализа этих предложений», — говорится в сообщении.

Власти США не в первый раз продлевают срок, в течение которого требуют избавиться от ценных бумаг компаний Олега Дерипаски. В последний раз он продлевался до 23 октября.

Вашингтон в апреле ввел санкции против бизнесмена Олега Дерипаски и, как следствие, под ограничения попали подконтрольные ему компании, включая En+ и UC Rusal. Позднее в Минфине США допустили, что санкции с компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над компаниями. Бизнесмен согласился снизить до уровня ниже 50% свою долю в En+, а также покинуть совет директоров компании и вывести из него зависимых от него лиц.