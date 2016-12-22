СМИ сообщили о «существенном прогрессе» En+ в переговорах по санкциям

Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски сообщила о «существенном прогрессе» в переговорах с Минфином США о снятии санкций. Об этом сообщает Bloomberg.
В компании в то же время отметили, что «еще много работы предстоит, чтобы достичь соглашения». En+ не предоставила подробностей по переговорам.
Агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что компания обсуждает новый план выхода из-под санкций. Соглашение подразумевает сокращение доли Дерипаски в En+, но исключает выкуп части акций компании банком ВТБ, как предполагалось ранее.
Представитель компании отказался от комментария для Bloomberg.
В пятницу, 22 сентября, Минфин США перенес на 12 ноября срок, до истечения которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств En+ и UC Rusal Дерипаски. Американское ведомство сообщило, что российские компании обратились «к правительству США по поводу существенных изменений в корпоративном управлении, которые в перспективе могут привести к значительным изменениям в структуре владения ими».
Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что председатель совета директоров En+ Грег Баркер провел прошлую неделю в Вашингтоне. Он руководит переговорами со стороны En+.
Соглашение с Минфином США будет иметь серьезное влияние на UC Rusal, отмечает агентство. Cрок контрактов UC Rusal на поставку алюминия зарубежным потребителям завершается 1 октября. Без соглашения с Минфином США UC Rusal не сможет отгружать продукцию иностранным заказчикам.