Дуров обвинил ЕС в «невыполнимых правилах» для технологических компаний

Основатель Telegram так ответил на старый пост Маска о предложении X секретной сделки со стороны ЕК, пообещавшей в обмен на цензуру некоторых высказываний не штрафовать соцсеть. ЕС накануне оштрафовал X на €120 млн

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в X, что ЕС устанавливает «невыполнимые правила», чтобы наказывать технологические компании за отказ «молча цензурировать свободу слова». Так он ответил на пост Илона Маска, опубликованный летом прошлого года, в котором владелец соцсети X сообщил, что Еврокомиссия предложила платформе «незаконную секретную сделку», пообещав в обмен на цензуру некоторых высказываний не штрафовать ее. Однако X отказалась, заявлял бизнесмен.

ЕС накануне оштрафовал соцсеть X на €120 млн, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах.

«То же самое мы видели во Франции: безосновательное «уголовное расследование», а затем спецслужбы предложили свою помощь, если @telegram будет тихо цензурировать выступления в Румынии и Молдавии», — написал Дуров в X.

По его словам, ЕС преследует лишь те платформы, на которых «размещаются неудобные или инакомыслящие высказывания (Telegram, X, TikTok…)». «Платформы, которые алгоритмически заставляют людей молчать, по большей части остаются нетронутыми, несмотря на гораздо более серьезные проблемы с незаконным контентом», — уверен основатель Telegram.

В частности, по мнению ЕК, верифицированные аккаунты в X с «синей галочкой» вводят пользователей в заблуждение. «На платформе X любой желающий может за плату получить статус «верифицированного» пользователя без какой-либо значимой проверки со стороны компании того, кто стоит за аккаунтом, что затрудняет для пользователей оценку подлинности аккаунтов и контента», — считает комиссия. Она отвела соцсети 60 дней на устранение нарушений, касающихся «синей галочки», и 90 дней — на решение вопроса с прозрачностью рекламы и предоставлением доступа к данным.

Осенью Дуров, в частности, рассказывал, что после своего задержания во Франции к нему через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь властям Молдавии заблокировать некоторые каналы в Telegram перед президентскими выборами. В обмен на сотрудничество спецслужбы обещали, что скажут о нем «хорошие слова» судье, который распорядился о его аресте. Предприниматель счел это неприемлемым. Маск тогда в ответ на публикацию Дурова написал: «Вау».