Аэропорт Ярославля приостановил полеты

Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

До этого, в 22:34 мск, Кореняко заявил об аналогичных мерах для авиагавани Тамбова (Донское). Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.