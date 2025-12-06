Аэропорт Ярославля приостановил полеты
Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.
До этого, в 22:34 мск, Кореняко заявил об аналогичных мерах для авиагавани Тамбова (Донское). Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
