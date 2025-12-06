 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Ярославля приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Аэропорт Махачкалы приостановил полеты после объявления опасности БПЛА
Политика

До этого, в 22:34 мск, Кореняко заявил об аналогичных мерах для авиагавани Тамбова (Донское). Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Ярославль аэропорты
