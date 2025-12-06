 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Bloomberg не увидел признаков серьезного прорыва на встрече США и Украины

Bloomberg: серьезного прорыва на встрече США и Украины не произошло
Сюжет
Мирный план по Украине
Несмотря на позитивный тон встреч последних двух дней Уиткоффа и Кушнера с украинцами, признаков серьезного прорыва, который мог бы ознаменовать новый импульс в переговорах, не наблюдается, пишет Bloomberg

По итогам встречи представителей Украины и США признаков серьезного прорыва нет, сообщает Bloomberg.

Госдепартамент заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в течение двух дней провели конструктивные переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым. Стороны, в частности, согласовали рамки соглашений о безопасности и обсудили, какие средства сдерживания будут необходимы в рамках мирной сделки.

В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной
Политика
Юрий Ушаков

«Однако, несмотря на позитивный тон переговоров, признаков серьезного прорыва, который мог бы ознаменовать новый импульс в переговорах, не наблюдается», — пишет агентство.

Американцы и украинцы согласились, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру», заявили в Госдепе. Представители Украины и США условились продолжить обсуждения в субботу, 6 декабря.

Переговоры в Майами состоялись после пятичасовой встречи представителей Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что у Путина и посланника Трампа Уиткоффа хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова». Тональность переговоров он назвал конструктивно-дружеской.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Персоны
Переговоры мирный план США Украина Стив Уиткофф Рустем Умеров
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
