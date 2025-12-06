Bloomberg не увидел признаков серьезного прорыва на встрече США и Украины
По итогам встречи представителей Украины и США признаков серьезного прорыва нет, сообщает Bloomberg.
Госдепартамент заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в течение двух дней провели конструктивные переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым. Стороны, в частности, согласовали рамки соглашений о безопасности и обсудили, какие средства сдерживания будут необходимы в рамках мирной сделки.
«Однако, несмотря на позитивный тон переговоров, признаков серьезного прорыва, который мог бы ознаменовать новый импульс в переговорах, не наблюдается», — пишет агентство.
Американцы и украинцы согласились, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру», заявили в Госдепе. Представители Украины и США условились продолжить обсуждения в субботу, 6 декабря.
Переговоры в Майами состоялись после пятичасовой встречи представителей Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что у Путина и посланника Трампа Уиткоффа хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова». Тональность переговоров он назвал конструктивно-дружеской.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили