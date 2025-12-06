Bloomberg не увидел признаков серьезного прорыва на встрече США и Украины

Bloomberg: серьезного прорыва на встрече США и Украины не произошло

Несмотря на позитивный тон встреч последних двух дней Уиткоффа и Кушнера с украинцами, признаков серьезного прорыва, который мог бы ознаменовать новый импульс в переговорах, не наблюдается, пишет Bloomberg

Госдепартамент заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в течение двух дней провели конструктивные переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым. Стороны, в частности, согласовали рамки соглашений о безопасности и обсудили, какие средства сдерживания будут необходимы в рамках мирной сделки.

«Однако, несмотря на позитивный тон переговоров, признаков серьезного прорыва, который мог бы ознаменовать новый импульс в переговорах, не наблюдается», — пишет агентство.

Американцы и украинцы согласились, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру», заявили в Госдепе. Представители Украины и США условились продолжить обсуждения в субботу, 6 декабря.

Переговоры в Майами состоялись после пятичасовой встречи представителей Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что у Путина и посланника Трампа Уиткоффа хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова». Тональность переговоров он назвал конструктивно-дружеской.