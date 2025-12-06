 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МАГАТЭ сообщило об утрате защитных функций новым саркофагом АЭС Чернобыля

МАГАТЭ: новый саркофаг Чернобыльской АЭС утратил защитные функции
Сюжет
Военная операция на Украине

Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС утратил свои ключевые функции безопасности, однако несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили. Об этом сообщает МАГАТЭ.

«На прошлой неделе другая группа МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, который был серьезно поврежден в результате удара беспилотника в феврале. Это событие также вызвало крупный пожар внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 года», — говорится в сообщении.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что ограниченный временный ремонт был проведен, но комплексное восстановление остается крайне важным для долгосрочной ядерной безопасности. МАГАТЭ рекомендует продолжить реставрацию НБК, включая контроль влажности, обновление мониторинга коррозии и модернизацию автоматической системы мониторинга конструкции объекта «Укрытие», также известный как «Саркофаг».

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка была надвинута на здание реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг был сдан в эксплуатацию в июле 2019 года.

Об ударе дрона по станции МАГАТЭ заявило утром 14 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию, тогда как Кремль назвал произошедшее провокацией.

МАГАТЭ оценило ущерб как значительный, однако отметило, что уровень радиации на станции не изменился.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
саркофаг ЧАЭС МАГАТЭ Чернобыльская АЭС
Материалы по теме
Киев заявил о блэкауте на разрушенном блоке Чернобыльской АЭС
Политика
Эксперты исключили пользу от «устойчивой к радиации Чернобыля» лягушки
Технологии и медиа
Синоптик назвал направление дыма от пожара в Чернобыльской зоне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 05:42 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 05:42
Bloomberg не увидел признаков серьезного прорыва на встрече США и Украины Политика, 05:41
Аэропорт Ярославля приостановил полеты Политика, 05:25
Минэнерго Казахстана оценило работу систем безопасности КТК при атаке Политика, 05:24
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Дуров обвинил ЕС в «невыполнимых правилах» для технологических компаний Политика, 04:51
МАГАТЭ сообщило об утрате защитных функций новым саркофагом АЭС Чернобыля Общество, 04:27
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Ирландии начали расследование пролета дронов близ самолета Зеленского Политика, 03:49
В Рязани упали обломки беспилотников Политика, 03:19
Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий Политика, 03:14
В Киеве, Чернигове и Днепре прогремели взрывы Политика, 02:48
Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России Политика, 02:27
Госдеп раскрыл детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с украинцами Политика, 02:00
Актера из сериала «Эмили в Париже» арестовали в Японии из-за экстази Общество, 01:46