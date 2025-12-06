МАГАТЭ сообщило об утрате защитных функций новым саркофагом АЭС Чернобыля

Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС утратил свои ключевые функции безопасности, однако несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили. Об этом сообщает МАГАТЭ.

«На прошлой неделе другая группа МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, который был серьезно поврежден в результате удара беспилотника в феврале. Это событие также вызвало крупный пожар внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 года», — говорится в сообщении.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что ограниченный временный ремонт был проведен, но комплексное восстановление остается крайне важным для долгосрочной ядерной безопасности. МАГАТЭ рекомендует продолжить реставрацию НБК, включая контроль влажности, обновление мониторинга коррозии и модернизацию автоматической системы мониторинга конструкции объекта «Укрытие», также известный как «Саркофаг».

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка была надвинута на здание реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг был сдан в эксплуатацию в июле 2019 года.

Об ударе дрона по станции МАГАТЭ заявило утром 14 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию, тогда как Кремль назвал произошедшее провокацией.

МАГАТЭ оценило ущерб как значительный, однако отметило, что уровень радиации на станции не изменился.