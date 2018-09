ТНТ не до смеха

Сценаристы Comedy Club перешли в конкурирующий телехолдинг

Телехолдинги продолжают переманивать друг у друга кадры. В сентябре на работу в «СТС Медиа» перешли сценаристы принадлежащего «Газпром-Медиа» Comedy Club. Ранее лицами СТС стали звезды ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Группа авторов программы Comedy Club, выходящей на канале ТНТ (входит в «Газпром-Медиа»), в новом телевизионном сезоне ​будет создавать юмористический контент для холдинга «СТС Медиа», управляющего СТС, «Домашним», «Че», CTC Love и CTC Kids. Об этом сообщил РБК источник на медиарынке и подтвердил генпродюсер телеканала СТС Антон Федотов.

Команда под руководством Радиона Бигулаева приступила к работе 19 сентября, уточнил Федотов. Бигулаев — один из авторов Comedy Club, рассказывал в интервью журналисту Юрию Дудю художественный руководитель и «резидент» Comedy Club Гарик Мартиросян. До прихода в Comedy в 2013 году Бигулаев ​был художественным руководителем владикавказской команды КВН «Пирамида». «Авторская группа [Comedy Club], несмотря на слухи, которые ползут по стране, — это не миллиарды, а несколько человек. Их можно пересчитать по пальцам», — говорил тогда Мартиросян.

В возглавляемую Бигулаевым авторскую группу входят, в частности, сценаристы Тимур Аристанбаев, Сергей Кашников, Дмитрий Добролюбов, Артем Кирсанов, Алексей Леонов и Александр Иванченко. В этом составе они сотрудничали с Comedy Club последние три года, в основном писали шутки для резидентов, уточнил РБК Радион Бигулаев.

Авторская группа Бигулаева покинула проект, сообщила пресс-служба Comedy Club. По ее информации, у этой авторской группы были такие же обязанности, как у всех других: генерирование идей номеров, написание сценариев, участие в мозговых штурмах и работа «в связке с креативным продюсером и артистами». Над проектами Comedy Club Production трудятся более 250 авторов, уточняет представитель Comedy Club, подчеркивая, что главную роль в творческом процессе играет креативный продюсер Алексей Ляпоров.

Команда Бигулаева преимущественно будет работать над проектами для телеканала СТС, первым из которых станет перезапуск юмористического шоу «Слава богу, ты пришел!», сообщил Федотов.

Это шоу выходило на СТС в 2006–2010 годах. О его возвращении в эфире было объявлено в июле. К перезапуску, как заявлял «СТС Медиа», будут привлечены популярные комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Ранее они сотрудничали с телеканалом ТНТ, но с июля перешли в «СТС Медиа».

«Газпром-Медиа» начинает В октябре прошлого года крупнейшие российские телехолдинги договорились не переманивать друг у друга кадры, а также шоу и сериалы, писали «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Поводом для обсуждения стал запуск нового федерального канала «Газпром-Медиа» «Супер». В нем принимали участие генпродюсеры студии Yellow, Black & White Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский. До этого студия была основным производителем контента для телеканала СТС: сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», шоу «Шесть кадров» и др. В конце прошлого года основатели YBW перешли на работу в «Газпром-Медиа». Предполагалось, что основу нового канала составит библиотека Yellow, Black & White, однако «СТС Медиа» удалось сохранить за собой права на выходившие в эфире его каналов сериалы.

Основной актив телевизионного продакшена — «это люди, команда единомышленников, их мозги», говорил в интервью РБК один из основателей студии Yellow, Black & White Эдуард Илоян. С ним согласен гендиректор «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов. Он объясняет: сценаристы — важная часть творческой команды, причем каждый автор или сценарная группа, как правило, имеют свою жанровую специализацию: кто-то пишет комедии, кто-то — драмы, кто-то — экшены. Переход сценарных групп, работающих в комедийном жанре, с проекта на проект свидетельствует о дефиците таких специалистов на рынке, констатировал Сапронов.

Авторы для телевидения так же важны, как месторождения для «Роснефти», заявил РБК продюсер Игорь Мишин. Однако кино- и телепроизводства имеют, как утверждает Мишин, некоторые различия: в первом случае автор действительно может быть самостоятельной творческой единицей, во втором — он часть креативной команды. Переход в «СТС Медиа» такой творческой авторской группы — сильное приобретение для канала, считает Мишин. Но для того, чтобы проект действительно выстрелил, необходимы также креативные продюсеры, которые по своему статусу и компетенции превосходят сценаристов, заключил Мишин.

Проект Comedy Club выходит на ТНТ с апреля 2005 года. Через год после старта телешоу российский Forbes оценил его доходы в $3,5 млн, поместив на девятое место своего рейтинга 50 самых богатых отечественных звезд (учитываются не только доходы знаменитостей, но и интерес публики). Участниками этого рейтинга позже становились «резиденты» Comedy Club Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Павел Воля. Последний занимает 46-ю строчку прошлогоднего рейтинга Forbes. По оценке издания, в период с 1 июня 2016 по 31 мая 2017 года он заработал $1,2 млн.

В 2011 году «Газпром-Медиа» купил за 10,3 млрд руб. (примерно $327 млн по тогдашнему курсу) 75% производителя Comedy Club. В конце 2017-го холдинг увеличил свою долю до 100%.

С момента запуска Comedy Club во многом обеспечивает успех ТНТ. Например, в прошлом году в целевой аудитории ТНТ — зрители 14–44 лет — средняя доля всех выпусков Comedy Club с учетом повторов и нестандартных проектов (The best of, Jurmala music и т.д.) равнялась, по данным Mediascope, 11,6%. Иными словами, программу смотрели 11,6% всех россиян указанного возраста, у кого в тот момент был включен телевизор. В январе—августе текущего года этот показатель был равен 10,4%. У всего канала ТНТ среднесуточная доля целевой аудитории была в прошлом году 10,6%, в январе—августе этого года — 9,9% соответственно.