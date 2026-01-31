Завершилось следствие в отношении Мошковича и Басова

После того, как потерпевшие и обвиняемые ознакомятся с материалами уголовного дела, его передадут в суд, рассказала адвокат, представляющая потерпевшую сторону

Следствие в отношении основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова завершено, сообщила Forbes адвокат бюро «Бартолиус» Мария Килессо, представляющая потерпевшую сторону в деле против них — компанию «Сингента».

Как рассказала адвокат, на следующей неделе потерпевшие и обвиняемые начнут ознакомление с материалами уголовного дела. После этого дело направят в суд.

Во время следствия провели четыре экспертизы, уточнила Килессо. Речь идет о бухгалтерской, финансово-аналитической, оценочной и лингвистической экспертизах.

Мошковича и Басова арестовали в конце марта 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году Мошкович, зная о задолженности холдинга «Солнечные продукты» перед Россельхозбанком почти в 35 млрд руб., обещал основателю компании Владиславу Бурову инвестиции в обмен на покупку 85% акций головной компании (1020 акций), зарегистрированной на Кипре Quartlink Holding Ltd («Квартлинк») по номинальной цене €1 за штуку. Мошкович и Басов убедили Бурова подписать соглашение, однако инвестиции от «Русагро» не поступили.

В апреле компания «Сингента» направила иск к Мошковичу почти на 1 млрд руб. из-за долга по договору поставки одной из структур холдинга «Солнечные продукты».

Кроме этого, в июле 2025 года на Мошковича завели новое уголовное дело о даче взятки. Следствие считает, что в 2019 году он передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Особо крупная взятка, как утверждалось, предназначалась за покровительство бизнесу «Русагро» в регионе.

В середине ноября 2025 года Мошковичу и Басову продлили арест до 25 февраля 2026 года. Их защита просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, однако в начале декабря суд отказался выпустить Мошковича и Басова под залог в 1 млрд руб. и оставил их в СИЗО.