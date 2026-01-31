 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело миллиардера Мошковича⁠,
0

Завершилось следствие в отношении Мошковича и Басова

Сюжет
Дело миллиардера Мошковича
После того, как потерпевшие и обвиняемые ознакомятся с материалами уголовного дела, его передадут в суд, рассказала адвокат, представляющая потерпевшую сторону

Следствие в отношении основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова завершено, сообщила Forbes адвокат бюро «Бартолиус» Мария Килессо, представляющая потерпевшую сторону в деле против них — компанию «Сингента».

Как рассказала адвокат, на следующей неделе потерпевшие и обвиняемые начнут ознакомление с материалами уголовного дела. После этого дело направят в суд.

Во время следствия провели четыре экспертизы, уточнила Килессо. Речь идет о бухгалтерской, финансово-аналитической, оценочной и лингвистической экспертизах.

В суде озвучили подробности по делу основателя «Русагро» Мошковича
Политика
Вадим Мошкович

Мошковича и Басова арестовали в конце марта 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году Мошкович, зная о задолженности холдинга «Солнечные продукты» перед Россельхозбанком почти в 35 млрд руб., обещал основателю компании Владиславу Бурову инвестиции в обмен на покупку 85% акций головной компании (1020 акций), зарегистрированной на Кипре Quartlink Holding Ltd («Квартлинк») по номинальной цене €1 за штуку. Мошкович и Басов убедили Бурова подписать соглашение, однако инвестиции от «Русагро» не поступили.

В апреле компания «Сингента» направила иск к Мошковичу почти на 1 млрд руб. из-за долга по договору поставки одной из структур холдинга «Солнечные продукты».

Кроме этого, в июле 2025 года на Мошковича завели новое уголовное дело о даче взятки. Следствие считает, что в 2019 году он передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Особо крупная взятка, как утверждалось, предназначалась за покровительство бизнесу «Русагро» в регионе.

В середине ноября 2025 года Мошковичу и Басову продлили арест до 25 февраля 2026 года. Их защита просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, однако в начале декабря суд отказался выпустить Мошковича и Басова под залог в 1 млрд руб. и оставил их в СИЗО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Вадим Мошкович уголовное дело «Русагро» адвокат
Материалы по теме
Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в ₽1 млрд руб.
Общество
Суд продлил арест основателя «Русагро» Вадима Мошковича
Общество
Суд арестовал деньги на счетах миллиардера Мошковича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Венесуэла осудила санкции США против торгующих с Кубой стран Политика, 01:52
Сокурова и Тодоровского исключили из совета по развитию кинематографии Общество, 01:40
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare отменили смертную казнь Общество, 01:37
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Более 200 человек погибли при обрушении шахты в провинции ДР Конго Общество, 00:52
Минюст США объяснил пропажу документа о Трампе из файлов Эпштейна Политика, 00:40
Завершилось следствие в отношении Мошковича и Басова Общество, 00:34
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Куба объявила режим международного ЧП в ответ на действия США Политика, 00:34
Маколей Калкин простился с экранной мамой из «Один дома» Кэтрин О'Харой Общество, 00:27
Bloomberg рассказал, что Фицо предложил Европе «оливковую ветвь» мира Политика, 00:03
NYT раскрыла неоднозначные выводы США о ядерной программе Ирана Политика, 30 янв, 23:45
Самые известные роли актрисы Кэтрин О'Хара. Видео Общество, 30 янв, 23:05
Не только «Битлджус» и «Один дома»: чем запомнилась Кэтрин О'Хара Общество, 30 янв, 23:04 
Александр Адабашьян получил «Золотого орла» за вклад в кинематограф Общество, 30 янв, 22:51