Общество⁠,
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare отменили смертную казнь

Федеральный судья США решила не приговаривать Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, к смертной казни. Об этом сообщает CNN.

Прокуроры настаивали на высшей мере наказания, а потому иное решение судьи Маргарет Гарнетт стало для них ударом, отметил телеканал.

27-летний Манджоне избежал смертной казни в рамках дела, рассматриваемого в федеральном суде США, но ему предстоит ответить на обвинения в убийстве второй степени и некоторые другие преступления в штате Нью-Йорк, где и произошло убийство. В Нью-Йорке смертная казнь запрещена.

Кроме того, Манджоне еще предстанет пред федеральном судом по обвинениям в сталкинге, которые судья не стала исключать из федерального обвинения. За подобные пункты в федеральном деле грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Решение об отмене смертной казни судья объяснила тем, что сопутствующие обвинения в сталкинге не квалифицируются как «насильственные преступления», необходимые для применения высшей меры наказания.

В США «агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
Общество
Луиджи Манджоне

Судья разрешила также использовать в федеральном деле доказательства, изъятые из рюкзака Манджоне при аресте — пистолет, магазин и блокнот с записями против страховой отрасли и руководителей. Адвокаты пытаются исключить эти доказательства из дела в суде Нью-Йорка.

Решение по смертной казни стало важной победой для Манджоне и его защиты, а также поддержкой его сторонников, которые воспринимают его как символ недовольства системой здравоохранения США, отмечает CNN.

Убийство Томпсона произошло в декабре 2024 года в Нью-Йорке. Он был гендиректором одной из самых крупных в США медицинских страховых компаний — UnitedHealthcare, подразделения UnitedHealth Group. После этого пользователи соцсетей прозвали Маджоне «Робин Гуд наших дней» и «настоящий Джон Уик».

CBS News 30 января сообщил, что мужчина под видом агента Федерального бюро расследований (ФБР) попытался освободить из тюрьмы Манджоне, но был задержан.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
смертная казнь убийство приговор
