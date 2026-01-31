Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare отменили смертную казнь

Федеральный судья США решила не приговаривать Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, к смертной казни. Об этом сообщает CNN.

Прокуроры настаивали на высшей мере наказания, а потому иное решение судьи Маргарет Гарнетт стало для них ударом, отметил телеканал.

27-летний Манджоне избежал смертной казни в рамках дела, рассматриваемого в федеральном суде США, но ему предстоит ответить на обвинения в убийстве второй степени и некоторые другие преступления в штате Нью-Йорк, где и произошло убийство. В Нью-Йорке смертная казнь запрещена.

Кроме того, Манджоне еще предстанет пред федеральном судом по обвинениям в сталкинге, которые судья не стала исключать из федерального обвинения. За подобные пункты в федеральном деле грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Решение об отмене смертной казни судья объяснила тем, что сопутствующие обвинения в сталкинге не квалифицируются как «насильственные преступления», необходимые для применения высшей меры наказания.

Судья разрешила также использовать в федеральном деле доказательства, изъятые из рюкзака Манджоне при аресте — пистолет, магазин и блокнот с записями против страховой отрасли и руководителей. Адвокаты пытаются исключить эти доказательства из дела в суде Нью-Йорка.

Решение по смертной казни стало важной победой для Манджоне и его защиты, а также поддержкой его сторонников, которые воспринимают его как символ недовольства системой здравоохранения США, отмечает CNN.

Убийство Томпсона произошло в декабре 2024 года в Нью-Йорке. Он был гендиректором одной из самых крупных в США медицинских страховых компаний — UnitedHealthcare, подразделения UnitedHealth Group. После этого пользователи соцсетей прозвали Маджоне «Робин Гуд наших дней» и «настоящий Джон Уик».

CBS News 30 января сообщил, что мужчина под видом агента Федерального бюро расследований (ФБР) попытался освободить из тюрьмы Манджоне, но был задержан.