Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Африкой
Россия видит перспективы расширения военно-технического сотрудничества со странами Африки, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, сообщила пресс-служба Кремля.
«Новые перспективы открываются для углубления военно-технического сотрудничества и со странами других регионов планеты, в том числе с государствами африканского континента», — отметил глава государства.
Путин напомнил, что СССР, а затем и Россия на протяжении многих лет поставляли африканским государствам вооружения и военную технику, а также занимались подготовкой специалистов и военных кадров.
Президент подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры готовы расширять взаимодействие с Россией, в том числе в части поставок вооружений, сервисного обслуживания ранее поставленной техники и организации лицензионного производства и других вопросах.
Также на заседании глава государства сообщил, что в 2025 году Россия поставила продукцию военного назначения более чем 30 странам, объем выручки за экспорт военной техники превысил $15 млрд.
Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) в 2018 году подписали соглашение о военном сотрудничестве, подразумевающее отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.
