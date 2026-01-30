 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Африкой

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Россия видит перспективы расширения военно-технического сотрудничества со странами Африки, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, сообщила пресс-служба Кремля.

«Новые перспективы открываются для углубления военно-технического сотрудничества и со странами других регионов планеты, в том числе с государствами африканского континента», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что СССР, а затем и Россия на протяжении многих лет поставляли африканским государствам вооружения и военную технику, а также занимались подготовкой специалистов и военных кадров.

Президент подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры готовы расширять взаимодействие с Россией, в том числе в части поставок вооружений, сервисного обслуживания ранее поставленной техники и организации лицензионного производства и других вопросах.

Глава союза офицеров рассказал о помощи российских военных в ЦАР
Политика
Антитеррористические учения&nbsp;для проверки готовности к выборам

Также на заседании глава государства сообщил, что в 2025 году Россия поставила продукцию военного назначения более чем 30 странам, объем выручки за экспорт военной техники превысил $15 млрд.

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) в 2018 году подписали соглашение о военном сотрудничестве, подразумевающее отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин заседание военно-техническое сотрудничество Африка
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поздравил глав африканских стран и правительств с Днем Африки
Политика
Путин раскрыл выручку России за экспорт военной техники в 2025 году
Политика
На ПМЭФ вице-президент ЮАР сообщил, что Африке не нужны подачки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Александр Адабашьян получил спецприз на премии «Золотой Орел» Общество, 22:51
Фильм «Август» получил гран-при премии «Золотой орел» Общество, 22:47
Путин заявил о планах существенно увеличить военный экспорт в 2026 году Экономика, 22:36
Приз за лучшую мужскую роль на «Золотом орле» получили сразу три актера Общество, 22:33
Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Африкой Политика, 22:17
Маск ответил «всегда рад» на просьбу по Starlink министра обороны Украины Технологии и медиа, 22:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трусова заявила, что ее «штырит» от четверных прыжков Спорт, 22:05
Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири» Спорт, 21:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
«Спартак» нанес СКА шестое подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:50
Telegraph узнал об упоминании интереса Маска в файлах Эпштейна Политика, 21:48
Путин раскрыл выручку России за экспорт военной техники в 2025 году Политика, 21:46
Дом защитника «Манчестер Сити» ограбили во время матча Лиги чемпионов Спорт, 21:39