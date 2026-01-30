Не только «Битлджус» и «Один дома»: чем запомнилась Кэтрин О'Хара
Умерла Кэтрин О'Хара, известная по роли мамаы Кевина из «Один дома». Ей был 71 год. Творческий путь актрисы — в материале РБК
Кэтрин Энн О’Хара родилась в Торонто. Свой творческий путь она начала в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television.
На фото: Юджин Леви (слева) и Кэтрин О'Хара на съемках фильма «Победители шоу».
В начале 1980-х О’Хара начала получать роли в кино, в том числе в канадских лентах «Двойной негатив» и «Ничего личного».
Вскоре ее заметили в Голливуде. Прорывом для актрисы стала роль в фильме Тима Бертона «Битлджус», удостоенном «Оскара» за лучший грим. «Никогда не знаешь, как что-то будет воспринято, — говорила О'Хара о фильме Бертона. — В этом и заключается волшебство... Очень многое зависит от удачи и времени».
Всемирную известность ей принесла роль мамы Кевина в семейной комедии «Один дома» и продолжении фильма.
После она снималась и в других фильмах — «Пенелопа», «Последний из великих королей», а также сериалах «Американская семейка» и «Клиент всегда мертв».
Она также активно занималась озвучкой, подарив голос персонажам мультфильмов «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Семейка Аддамс» и многих других.
Новый виток карьеры наступил для О’Хары в 60 лет, когда она сыграла эксцентричную Мойру Роуз в ситкоме «Шиттс-Крик». Эта роль принесла ей премию «Эмми» (2020) и «Золотой глобус» (2021) и стала толчком для крупных проектов, таких как сериалы HBO «Последние из нас» и Apple TV «Студия».
О’Хара успешно пробовала себя в разных амплуа. «Есть актрисы, которые хотят придерживаться одного определенного стиля, а есть актеры, такие как я, которые хотят играть множество разных персонажей… Не ограничивайте меня! Не загоняйте меня в рамки! Я хочу делать разные вещи!», — говорила актриса.
О’Хара была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем. У супругов двое сыновей — Мэтью и Люк.
У актрисы была редкая генетическая особенность, при которой внутренние органы расположены зеркально (ее сердце находится справа). Это состояние не влияло здоровье и не мешала работе в кино.
О’Хара умерла 30 января 2026 года, ей был 71 год. Причины смерти не известны.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции