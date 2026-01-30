Не только «Битлджус» и «Один дома»: чем запомнилась Кэтрин О'Хара

После она снималась и в других фильмах — «Пенелопа», «Последний из великих королей», а также сериалах «Американская семейка» и «Клиент всегда мертв».

Она также активно занималась озвучкой, подарив голос персонажам мультфильмов «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Семейка Аддамс» и многих других.