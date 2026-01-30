 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Не только «Битлджус» и «Один дома»: чем запомнилась Кэтрин О'Хара

Умерла Кэтрин О'Хара, известная по роли мамаы Кевина из «Один дома». Ей был 71 год. Творческий путь актрисы — в материале РБК
Кэтрин Энн О&rsquo;Хара родилась в Торонто. Свой творческий путь она начала в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television.
Фото: Кэтрин О'Хара в сериале «SCTV Network 90», режиссер Джон Бланчард

Кэтрин Энн О’Хара родилась в Торонто. Свой творческий путь она начала в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television.

На фото: Юджин Леви (слева) и Кэтрин О&#39;Хара на съемках фильма &laquo;Победители шоу&raquo;. В начале 1980-х О&rsquo;Хара начала получать роли в кино, в том числе в канадских лентах &laquo;Двойной негатив&raquo; и &laquo;Ничего личного&raquo;.
Фото: Wren Maloney / Getty Images

На фото: Юджин Леви (слева) и Кэтрин О'Хара на съемках фильма «Победители шоу».

В начале 1980-х О’Хара начала получать роли в кино, в том числе в канадских лентах «Двойной негатив» и «Ничего личного».

Вскоре ее заметили в Голливуде. Прорывом для актрисы стала роль в фильме Тима Бертона &laquo;Битлджус&raquo;, удостоенном &laquo;Оскара&raquo; за лучший грим. &laquo;Никогда не знаешь, как что-то будет воспринято,&nbsp;&mdash; говорила О&#39;Хара о фильме Бертона.&nbsp;&mdash; В этом и заключается волшебство... Очень многое зависит от удачи и времени&raquo;.
Фото: Кэтрин О'Хара в фильме «Битлджус», режиссер Тим Бёртон

Вскоре ее заметили в Голливуде. Прорывом для актрисы стала роль в фильме Тима Бертона «Битлджус», удостоенном «Оскара» за лучший грим. «Никогда не знаешь, как что-то будет воспринято, — говорила О'Хара о фильме Бертона. — В этом и заключается волшебство... Очень многое зависит от удачи и времени».

Всемирную известность ей принесла роль мамы Кевина в семейной комедии &laquo;Один дома&raquo; и продолжении фильма.
Фото: Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома», режиссер Крис Коламбус

Всемирную известность ей принесла роль мамы Кевина в семейной комедии «Один дома» и продолжении фильма.

После она снималась и в других фильмах&nbsp;&mdash; &laquo;Пенелопа&raquo;, &laquo;Последний из великих королей&raquo;, а также сериалах &laquo;Американская семейка&raquo; и &laquo;Клиент всегда мертв&raquo;. Она также активно занималась озвучкой, подарив голос персонажам мультфильмов &laquo;Цыпленок Цыпа&raquo;, &laquo;Лесная братва&raquo;, &laquo;Семейка Аддамс&raquo; и многих других.
Фото: Кэтрин О'Хара в фильме «Пенелопа», режиссер Марк Палански

После она снималась и в других фильмах — «Пенелопа», «Последний из великих королей», а также сериалах «Американская семейка» и «Клиент всегда мертв».

Она также активно занималась озвучкой, подарив голос персонажам мультфильмов «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Семейка Аддамс» и многих других.

Новый виток карьеры наступил для О&rsquo;Хары в 60 лет, когда она сыграла эксцентричную Мойру Роуз в ситкоме &laquo;Шиттс-Крик&raquo;. Эта роль принесла ей премию &laquo;Эмми&raquo; (2020) и &laquo;Золотой глобус&raquo; (2021) и стала толчком для крупных проектов, таких как сериалы HBO &laquo;Последние из нас&raquo; и Apple TV &laquo;Студия&raquo;.
Фото: Кэтрин О'Хара в фильме «Шиттс Крик», режиссер Пол Фокс

Новый виток карьеры наступил для О’Хары в 60 лет, когда она сыграла эксцентричную Мойру Роуз в ситкоме «Шиттс-Крик». Эта роль принесла ей премию «Эмми» (2020) и «Золотой глобус» (2021) и стала толчком для крупных проектов, таких как сериалы HBO «Последние из нас» и Apple TV «Студия».

О&rsquo;Хара успешно пробовала себя в разных амплуа. &laquo;Есть актрисы, которые хотят придерживаться одного определенного стиля, а есть актеры, такие как я, которые хотят играть множество разных персонажей&hellip; Не ограничивайте меня! Не загоняйте меня в рамки! Я хочу делать разные вещи!&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила актриса.
Фото: Kevin Winter / Getty Images

О’Хара успешно пробовала себя в разных амплуа. «Есть актрисы, которые хотят придерживаться одного определенного стиля, а есть актеры, такие как я, которые хотят играть множество разных персонажей… Не ограничивайте меня! Не загоняйте меня в рамки! Я хочу делать разные вещи!», — говорила актриса.

О&rsquo;Хара была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем. У супругов двое сыновей&nbsp;&mdash; Мэтью и Люк.
Фото: Richard Shotwell / AP / ТАСС

О’Хара была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем. У супругов двое сыновей — Мэтью и Люк.

У актрисы была редкая генетическая особенность, при которой внутренние органы расположены зеркально (ее сердце находится справа). Это состояние не влияло здоровье и не мешала работе в кино.
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

У актрисы была редкая генетическая особенность, при которой внутренние органы расположены зеркально (ее сердце находится справа). Это состояние не влияло здоровье и не мешала работе в кино.

О&rsquo;Хара умерла 30 января 2026 года, ей был 71 год. Причины смерти не известны.
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

О’Хара умерла 30 января 2026 года, ей был 71 год. Причины смерти не известны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
мультимедиа актриса
Материалы по теме
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Маколей Калкин простился с экранной мамой из «Один дома» Кэтрин О'Харой Общество, 00:27
Bloomberg рассказал, что Фицо предложил Европе «оливковую ветвь» мира Политика, 00:03
NYT раскрыла неоднозначные выводы США о ядерной программе Ирана Политика, 30 янв, 23:45
Самые известные роли актрисы Кэтрин О'Хара. Видео Общество, 30 янв, 23:05
Не только «Битлджус» и «Один дома»: чем запомнилась Кэтрин О'Хара Общество, 30 янв, 23:04 
Александр Адабашьян получил «Золотого орла» за вклад в кинематограф Общество, 30 янв, 22:51
Фильм «Август» получил гран-при премии «Золотой орел» Общество, 30 янв, 22:47
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Путин заявил о планах существенно увеличить военный экспорт в 2026 году Экономика, 30 янв, 22:36
Приз за лучшую мужскую роль на «Золотом орле» получили сразу три актера Общество, 30 янв, 22:33
Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Африкой Политика, 30 янв, 22:17
Маск ответил «всегда рад» на просьбу по Starlink министра обороны Украины Технологии и медиа, 30 янв, 22:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 30 янв, 22:07
Трусова заявила, что ее «штырит» от четверных прыжков Спорт, 30 янв, 22:05
Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири» Спорт, 30 янв, 21:57