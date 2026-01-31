Bloomberg рассказал, что Фицо предложил Европе «оливковую ветвь» мира

Роберт Фицо (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил восстановить отношения с европейскими лидерами на фоне ослабления связей с США и шаткой позиции близкого союзника — венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает Bloomberg.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо <...> предлагает партнерам по ЕС «оливковую ветвь», — пишет агентство.

Одним из сигналов разворота в сторону налаживания диалога стала встреча Фицо с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Французский лидер охарактеризовал встречу как «стратегическое пробуждение», отметил сотрудничество в сферах энергетики, обороны и «защиты наших демократий». Bloomberg напомнил, что идеологический вопрос вызывает споры между Словакией и Евросоюзом — после прихода к власти Фицо в 2023 году ЕС выражает обеспокоенность состоянием верховенства права в стране и позицией Братиславы по поводу помощи Киеву.

Фицо со своей стороны, несмотря на разногласия по украинскому вопросу, выразил поддержку сотрудничеству ради «более сильного, более независимого и более суверенного ЕС».

Изменение тона Словакии в отношениях с ЕС проходит на фоне все более воинственной риторики Трампа в адрес европейских союзников, которая охладила его отношения с крайне правыми и популистскими силами в Европе, отметило агентство. В Европе осудили угрозы Трампа присоединить Гренландию, а также его заявления о применении военной силы для смещения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, последняя встреча с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго стала для Фицо, который прилагал усилия для укрепления связей с Вашингтоном, неудачной, пишет Bloomberg. Сам Фицо отрицал подобную характеристику встречи с Трампом.

Фицо также не признал правдивость заявления словацкого националистического лидера и партнер Фицо по коалиции Андрея Данко о том, что премьер «был потрясен» визитом в Мар-а-Лаго — и в ответ инициировал двустороннюю встречу с Макроном.

Bloomberg пишет также, что дополнительное давление на позицию Фицо создают изменения в региональной политике — возможное ослабление позиций Орбана и отсутствие надежных популистских союзников.

Встреча Фицо и Трампа прошла 17 января во Флориде. Позже Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов сообщило, что Фицо заявил о шоке от психологического состояния президента США и счел его «не в себе». Один из дипломатов отметил, что словацкий премьер выглядел «травмированным» встречей, хотя конкретных деталей никто не привел.

Сам Фицо публично опроверг эти оценки, назвав встречу знаком доверия со стороны Трампа и охарактеризовав переговоры как открытые и конструктивные. Белый дом также отверг сообщения Politico, заявив, что встреча прошла нормально и без эксцессов.