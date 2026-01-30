Самые известные роли актрисы Кэтрин О'Хара. Видео
Актриса Кэтрин О’Хара умерла в пятницу, 30 января, в возрасте 71 года. Она известна в том числе по роли Кейт Маккалистер, мамы Кевина Маккалистера в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
О’Хара снималась в «Битлджусе» Тима Бертона и озвучивала персонажей мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Генри Селика, сыграла в ситкоме «Шиттс-Крик» и сериале «Одни из нас».
Одной из последних работ О’Хары стала роль в сериале «Киностудия» от Apple.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции