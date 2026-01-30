Самые известные роли актрисы Кэтрин О'Хара. Видео

Video

Актриса Кэтрин О’Хара умерла в пятницу, 30 января, в возрасте 71 года. Она известна в том числе по роли Кейт Маккалистер, мамы Кевина Маккалистера в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

О’Хара снималась в «Битлджусе» Тима Бертона и озвучивала персонажей мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Генри Селика, сыграла в ситкоме «Шиттс-Крик» и сериале «Одни из нас».

Одной из последних работ О’Хары стала роль в сериале «Киностудия» от Apple.