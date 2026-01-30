Александр Адабашьян получил спецприз на премии «Золотой Орел»
Заслуженный деятель искусств России, режиссер, актер, художник и сценарист Александр Адабашьян получил специальный приз «За вклад в российский кинематограф» на церемонии вручения премии «Золотой орел», сообщает пресс-служба кинопремии в телеграм-канале.
ХХIV церемония вручения премии «Золотой орел» прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
«Прежде всего хотелось бы поблагодарить тех, кто счел нужным выручить мне этот приз, и сказать, что моя заслуга в этом весьма относительная, потому что все мои многочисленные актерские профессии — это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах», — сказал Адабашьян, получая награду из рук министра культуры России Ольги Любимовой (цитата по «РИА Новости»).
Адабашьян в особенности известен ролью Бэрримора в «Собаке Баскервилей», многолетним соавторством с режиссером Никитой Михалковым («Неоконченная пьеса...», «Обломов»).

