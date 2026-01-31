 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Более 200 человек погибли при обрушении шахты в провинции ДР Конго

Не менее 227 человек погибли в результате обрушения шахты в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя назначенного повстанцами губернатора Лубумбу Камбере Муису.

«Более 200 человек стали жертвами этого оползня, включая шахтеров, детей и торговцев на рынке», — сказал Муиса.

Он также добавил, что некоторых людей спасли в последний момент, и они получили серьезные травмы, Муиса не уточнил, какие именно. Советник губернатора сообщил, что число подтвержденных погибших составляет не менее 227 человек. Точное число погибших все еще уточняется.

Обрушение произошло на шахте Рубая по добыче металлической руды колтана. Рудник обеспечивает около 15% мировой добычи этой руды.

На западе Австралии возле шахты упал фрагмент космического мусора
Общество

Колтан перерабатывают в тантал — жаропрочный металл, пользующийся высоким спросом у производителей мобильных телефонов, компьютеров, аэрокосмических компонентов и газовых турбин.

Шахта находится под контролем повстанческой группировки M23 («Движение 23 марта» («М23»), вооруженная группировка, действующая на территории ДРК) с 2024 года. ООН обвиняет группировку в использовании доходов от добычи полезных ископаемых для финансирования мятежа при поддержке Руанды (Кигали это отрицает).

Авторы
Теги
Софья Полковникова
ДР Конго обрушение шахты погибшие
